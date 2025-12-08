ऐसे भी बदलती है किस्मत: 300 किसानों ने अपनाई हल्दी, अदरक, अश्वगंधा और तुलसी की खेती

कटनी. जिले में प्राकृतिक, औषधीय एवं बागवानी फसलों को बढ़ावा देने कवायद चल रही है। ढीमरखेड़ा और बड़वारा क्षेत्र के करीब 300 किसानों ने पारंपरिक खेती से हटकर हल्दी, अदरक, अश्वगंधा और तुलसी की उन्नत खेती शुरू की है। इन फसलों की इस वर्ष अच्छी पैदावार होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते डाबर इंडिया लिमिटेड, सुहाना मसाला महाराट्र एवं अन्य कंपनियों ने इन उत्पादों की खरीद में रुचि दिखाई है।

किसानों की उपज को उचित दाम दिलाने और मार्केट से जोडऩे के लिए एफपीओ संगम बीडी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भी सक्रिय है। यह कंपनी नीमच मंडी, डाबर इंडिया और सुहाना मसाला की प्रबंधन टीमों से लगातार संपर्क बनाए हुए है, ताकि किसानों को उनकी उपज का सर्वोत्तम मूल्य मिल सके। बता दें कि कलेक्टर आशीष तिवारी ने जिले में प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने व किसानों को नकदी फसल तैयार कर कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए प्रेरित करने पहल की जा रही है।