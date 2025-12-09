इम्तिहान: प्राथमिक व माध्यमिक के विद्यार्थियों का अर्धवार्षिक मूल्यांकन शुरू

Half yearly exams start
कटनी. प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में सोमवार से विद्यार्थिकों का अर्धवार्षिक मूल्यांकन शुरू हो गया है। प्राथमिक में कक्षा 3 से लेकर पांच तक व माध्यमिक स्कूल में कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चे परचा हल कर रहे हैं। सोमवार को कक्षा प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के बच्चों ने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू का प्रश्नपत्र हल किया। मंगलवार को प्राथमिक के बच्चे गणित व संगीत की परीक्षा देंगे, जबकि मिडिल के बच्चे भी गणित व संगीत का परचा हल करेंगे।
जिले में शुरू हुई अर्धवार्षिक परीक्षा का जिले के अधिकारियों ने भी निरीक्षण किया। डीपीसी प्रेमनारायण, एपीसी अकादमिक सुवरण सिंह सहित, बीआरसी, बीएसी, सीएसी ने भी परीक्षाओं का जायजा लिया। एपीसी ने बताया कि परीक्षा के बाद स्कूल में ही उत्तरपुस्तिकाओं की जांच होगी। वहीं कक्षा 1 व दो के बच्चों का एफएलएन वेस्ड द्वितीय आवधिक आंकलन होगा। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा साफ्ट कॉपी में भेजे गए प्रश्न पत्र प्रिंट कराते हुए बीआरसीसी के माध्यम से स्कूलों में पहुंचाए गए हैं, जिनके आधार पर छात्र-छात्राओं का मूल्यांकन कराया जा रहा है।
कक्षा तीन में 13 हजार 38 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, इसमें हिंदी से 12997 और अंग्रेजी माध्यम के 36 और उर्दू के पांच बच्चे शामिल हैं। इस प्रकार कक्षा 4 में 13562 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, जिसमें हिंदी माध्यम में 13500, अंग्रेजी माध्यक्ष के 57 व उर्दू में 5 शामिल हैं। इसी प्रकार कक्षा पांच मे 17 हजार 427 बच्चे हिंदी माध्यम व 64 बच्चे अंग्रेजी माध्यम मिलाकर 17 हजार 491 बच्चे पर्चा हल कर रहे हैं।
मिडिल की अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी हो गई हैं। इसमें कक्षा 6 में 14 हजार 997 हिंदी माध्यम के व 64 बच्चे अंग्रेजी माध्यम के हैं। कक्षा 7 में 16 हजार 27 बच्चे हिंदी माध्यम से व 78 बच्चे अंग्रेजी माध्यम से पर्चा हल कर रहे हैं। इसी प्रकार कक्षा 8 में 16 हजार 975 हिंदी माध्यम से व 62 बच्चे अंग्रजी माध्यम में परीक्षा दे रहे हैं।
