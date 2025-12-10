AAP फिर सड़क पर , झुग्गीवासियों के लिए किया जोरदार प्रदर्शन

AAP- एमपी में आम आदमी पार्टी यानि आप ने फिर सक्रियता दिखाई है। प्रदेश के कटनी में पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया।

नगर निगम क्षेत्र में बदहाल मूलभूत सुविधाओं, भ्रष्टाचार और झुग्गी बस्तियों के हजारों गरीब परिवारों को अब तक मालिकाना हक न मिलने पर आम आदमी पार्टी ने बुधवार को नगर निगम कार्यालय के सामने विरोध जताया। आप कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर रोष जताया और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही पर कड़ा ऐतराज दर्ज कराया। आयुक्त के अनुपस्थित रहने पर प्रदर्शनकारियों ने अपने ज्ञापन को जला दिया।