कटनी

AAP फिर सड़क पर , झुग्गीवासियों के लिए किया जोरदार प्रदर्शन

AAP- कटनी में सड़क पर उतरी "आप", मूलभूत सुविधाओं के लिए किया चक्काजाम

2 min read
Google source verification

कटनी

image

deepak deewan

Dec 10, 2025

AAP holds strong demonstration for slum dwellers in Katni

कटनी में झुग्गीवासियों के लिए किया "आप" का जोरदार प्रदर्शन

AAP- एमपी में आम आदमी पार्टी यानि आप ने फिर सक्रियता दिखाई है। प्रदेश के कटनी में पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया।
नगर निगम क्षेत्र में बदहाल मूलभूत सुविधाओं, भ्रष्टाचार और झुग्गी बस्तियों के हजारों गरीब परिवारों को अब तक मालिकाना हक न मिलने पर आम आदमी पार्टी ने बुधवार को नगर निगम कार्यालय के सामने विरोध जताया। आप कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर रोष जताया और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही पर कड़ा ऐतराज दर्ज कराया। आयुक्त के अनुपस्थित रहने पर प्रदर्शनकारियों ने अपने ज्ञापन को जला दिया।

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि गरीब और मजदूर परिवार दशकों से बिना मालिकाना हक के झुग्गियों में रह रहे हैं। राज्य सरकार की ‘जहां झुग्गी वहीं मकान’ योजना का लाभ अभी तक पात्र परिवारों तक नहीं पहुंच पाया है। यह प्रशासन की गंभीर लापरवाही और सामाजिक न्याय के साथ खिलवाड़ है।

आप कार्यकर्ताओं के इस प्रदर्शन का नेतृत्व कार्यकारी जिला अध्यक्ष एडवो​केट अनिल सिंह सेंगर ने किया। उन्होंने बताया कि कटनी नगर निगम के कई वार्डों में पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा, नालियों की सफाई नहीं होती, कचरा प्रबंधन अव्यवस्थित है तथा सड़क व स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं बदहाल हैं।

कार्यकारी जिला अध्यक्ष अनिल सिंह सेंगर ने आरोप लगाया कि बगिया टोला, मदन मोहन चौबे वार्ड सहित विभिन्न झुग्गी बस्तियों में आज भी पक्की सड़क, शौचालय और पानी तक उपलब्ध नहीं है। इससे नागरिक गंदगी और बीमारियों के जोखिम के साथ रहने को मजबूर हैं।

आयुक्त ज्ञापन लेने नहीं आईं तो जलाया

आम आदमी पार्टी के प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नगर निगम आयुक्त को सौंपने के लिए बुलाया लेकिन वे नहीं आईं। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप ज्ञापन को वहीं जला दिया और प्रशासन के खिलाफ जबर्दस्त नारेबाजी की।

एडवोकेट अनिल सिंह सेंगर ने कहा कि कटनी की जनता वर्षों से बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। अब राज्य सरकार से संवेदनशील निर्णय की अपेक्षा है।

आप की प्रमुख मांगें

सभी पात्र गरीब एवं मजदूर परिवारों को आवासीय पट्टा प्रदान किया जाए।
कटनी में ‘जहाँ झुग्गी वहीं मकान’ योजना तत्काल लागू की जाए।
पानी, सड़क, नालियाँ, शौचालय और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं सुधारी जाए।
नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए।

Published on:

10 Dec 2025 04:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / AAP फिर सड़क पर , झुग्गीवासियों के लिए किया जोरदार प्रदर्शन

