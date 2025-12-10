धरवारा-बाकल में संयुक्त जांच दल की बड़ी कार्रवाई: बोरियों में रखी 4,987, 248 क्विंटल जब्त

कटनी. जिला प्रशासन द्वारा समर्थन मूल्य पर अवैध रूप से धान बिक्री की कोशिशों पर रोक लगाने कलेक्टर आशीष कुमार तिवारी की सख्त कार्रवाई भले ही जमीन पर दिख रही है, लेकिन अभी भी जिल के गांव-गांव में बिचौलिये सक्रिय हैं। किसानों से धान औने-पौने दाम में खरीदकर उसे उन्हीं के पंजीयन में खरीदी केंद्र प्रभारी से सांठगांठ कर खपाने में जुटे हैं। लगातार हो रहे औचक निरीक्षण और छापेमार कार्रवाई के कारण अवैध धान भंडारण में लिप्त व्यापारियों व दलालों के मंसूबों पर पानी फिर गया है। मंगलवार को राजस्व अनुभाग बहोरीबंद के ग्राम धरवारा और ग्राम बाकल में संयुक्त जांच दल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हजारों बोरियों में रखे धान का भौतिक सत्यापन किया।

जारी धान निकासी प्रतिबंध आदेश से गोदाम संचालकों को अवगत कराया गया। कलेक्टर द्वारा गठित संयुक्त जांच दल ने धरवारा व बाकल के कुल 4 स्थलों पर औचक निरीक्षण कर 4,987 बोरियों में भरे 1,981 क्विंटल धान का भौतिक सत्यापन किया। गोदाम संचालकों को बताया गया कि समर्थन मूल्य उपार्जन अवधि में 20 जनवरी तक धान निकासी पूर्णत: प्रतिबंधित है।