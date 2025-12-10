धरवारा-बाकल में संयुक्त जांच दल की बड़ी कार्रवाई: बोरियों में रखी 4,987, 248 क्विंटल जब्त

Action against illegal storage of paddy
कटनी. जिला प्रशासन द्वारा समर्थन मूल्य पर अवैध रूप से धान बिक्री की कोशिशों पर रोक लगाने कलेक्टर आशीष कुमार तिवारी की सख्त कार्रवाई भले ही जमीन पर दिख रही है, लेकिन अभी भी जिल के गांव-गांव में बिचौलिये सक्रिय हैं। किसानों से धान औने-पौने दाम में खरीदकर उसे उन्हीं के पंजीयन में खरीदी केंद्र प्रभारी से सांठगांठ कर खपाने में जुटे हैं। लगातार हो रहे औचक निरीक्षण और छापेमार कार्रवाई के कारण अवैध धान भंडारण में लिप्त व्यापारियों व दलालों के मंसूबों पर पानी फिर गया है। मंगलवार को राजस्व अनुभाग बहोरीबंद के ग्राम धरवारा और ग्राम बाकल में संयुक्त जांच दल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हजारों बोरियों में रखे धान का भौतिक सत्यापन किया।
जारी धान निकासी प्रतिबंध आदेश से गोदाम संचालकों को अवगत कराया गया। कलेक्टर द्वारा गठित संयुक्त जांच दल ने धरवारा व बाकल के कुल 4 स्थलों पर औचक निरीक्षण कर 4,987 बोरियों में भरे 1,981 क्विंटल धान का भौतिक सत्यापन किया। गोदाम संचालकों को बताया गया कि समर्थन मूल्य उपार्जन अवधि में 20 जनवरी तक धान निकासी पूर्णत: प्रतिबंधित है।
संयुक्त जांच दल ने बाकल मेन रोड पर आदर्श जैन के यहां छापामार कार्रवाई करते हुए 620 बोरी में भरे 248 क्विंटल धान को जब्त किया। जांच के दौरान इनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले, जिस पर मंडी अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई प्रस्तावित है। अन्य स्थानों पर मिला भारी स्टॉक का सत्यापन किया गया। ग्राम धरवारा में संतोष कुमार व लाल बिहारी यादव के यहां 1,633 बोरी 653 क्विंटल धान, ग्राम बाकल में प्रमोद कुमार रूपचंद्र जैन के यहां 662 बोरी कुल धान 271.42 क्विंटल बाकल में उपज स्वामी यशवंत राय के यहां 2,072 बोरी कुल धान 808 क्विंटल इन सभी स्टॉकों का भौतिक सत्यापन किया गया तथा दस्तावेजों की जांच पड़ताल जारी है।
संयुक्त जांच दल में एसडीएम बहोरीबंद राकेश कुमार चौरसिया, नायब तहसीलदार आकाशदीप नामदेव, सहायक आपूर्ति अधिकारी पीयूष शुक्ला, मंडी उपनिरीक्षक सीताराम मार्को, अभय दुबे, पटवारी प्रदीप लोधी शामिल रहे। प्रशासन की लगातार छापेमारी से क्षेत्र के अवैध धान भंडारण करने वालों में भारी हडक़ंप मचा है। आगामी दिनों में भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
बड़ी खबरेंView All
कटनी
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग