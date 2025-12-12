कटनी सहित चार जिलों में एटीएम मशीन उखाडऩे वाली गैंग का सदस्य मैरठ से धराया

कटनी. माधवनगर क्षेत्र स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एटीएम उखाडकऱ ले जाने व लाखों रुपए उड़ाने वाली गैंग के एक सदस्य को कटनी पुलिस ने मैरठ (उत्तर प्रदेश) से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर कोतवाली थाना क्षेत्र के बोहता गांव के पास से क्षतिग्रस्त एटीएम मशीन व आरोपी के पास से वारदात में प्रयुक्त हुई कार बरामद की गई है। इस गैंग ने कटनी सहित, गुना व छत्तीसगढ़ के दुर्ग में इसी तरह वारदात को अंजाम दिया था। बीते दिनों जबलपुर के गोसलपुर में भी एटीएम उखड़ा लिया था। गुरुवार को पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने आरोपी की गिरफ्तारी कर खुलासा करते हुए गैंग को लेकर जानकारी दी।

एसपी ने बताया कि प्रकरण की विवेचना में मेरठ (उत्तर प्रदेश) से चोर आरिफ उर्फ बाटू पिता मोमीन खान (35) निवासी काली नदी के किनारे रसूलपुर औरंगाबाद थाना भावनपुर को पकडऩे में सफलता मिली है। पकड़ा गए चोर मूलत: उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाला है जिसके द्वारा अपने 5 अन्य साथी जो आपस मे रिश्तेदार व दोस्त है, के साथ वारदात करना कबूल किया गया है। इन आरोपियों में इंतजार उर्फ काला (मलाहा) निवासी सहारनपुर, मोहम्मद यामीन निवासी मेरठ, ईनाम निवासी सहारनपुर, एहसान व मुकिम के साथ मिलकर जिला गुना, जिला जबलपुर में एटीएम मशीन उखाडने का प्रयास किया लेकिन मशीन नहीं ले जा पाये तथा माधवनगर में एटीएम मशीन उखाडकऱ चोरी कर ले गये। पकड़े गए चोर के पास से एटीएम मशीन व एक कार बरामद की गई है। सभी आरोपियों के ऊपर उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा जिले में चोरी, लूट, हत्या तथा हत्या का प्रयास जैसे गंभीर प्रकरण दर्ज है।