कटनी

कटनी सहित चार जिलों में एटीएम मशीन उखाडऩे वाली गैंग का सदस्य मैरठ से धराया

आरोपी की निशानदेही पर बोहता गांव के समीप मिली क्षतिग्रस्त एटीएम मशीन, एसपी ने किया गिरफ्तारी का खुलासा, पांच आरोपी अबतक फरार

कटनी

image

Balmeek Pandey

Dec 12, 2025

One accused arrested in ATM robbery case

One accused arrested in ATM robbery case

कटनी. माधवनगर क्षेत्र स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एटीएम उखाडकऱ ले जाने व लाखों रुपए उड़ाने वाली गैंग के एक सदस्य को कटनी पुलिस ने मैरठ (उत्तर प्रदेश) से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर कोतवाली थाना क्षेत्र के बोहता गांव के पास से क्षतिग्रस्त एटीएम मशीन व आरोपी के पास से वारदात में प्रयुक्त हुई कार बरामद की गई है। इस गैंग ने कटनी सहित, गुना व छत्तीसगढ़ के दुर्ग में इसी तरह वारदात को अंजाम दिया था। बीते दिनों जबलपुर के गोसलपुर में भी एटीएम उखड़ा लिया था। गुरुवार को पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने आरोपी की गिरफ्तारी कर खुलासा करते हुए गैंग को लेकर जानकारी दी।
एसपी ने बताया कि प्रकरण की विवेचना में मेरठ (उत्तर प्रदेश) से चोर आरिफ उर्फ बाटू पिता मोमीन खान (35) निवासी काली नदी के किनारे रसूलपुर औरंगाबाद थाना भावनपुर को पकडऩे में सफलता मिली है। पकड़ा गए चोर मूलत: उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाला है जिसके द्वारा अपने 5 अन्य साथी जो आपस मे रिश्तेदार व दोस्त है, के साथ वारदात करना कबूल किया गया है। इन आरोपियों में इंतजार उर्फ काला (मलाहा) निवासी सहारनपुर, मोहम्मद यामीन निवासी मेरठ, ईनाम निवासी सहारनपुर, एहसान व मुकिम के साथ मिलकर जिला गुना, जिला जबलपुर में एटीएम मशीन उखाडने का प्रयास किया लेकिन मशीन नहीं ले जा पाये तथा माधवनगर में एटीएम मशीन उखाडकऱ चोरी कर ले गये। पकड़े गए चोर के पास से एटीएम मशीन व एक कार बरामद की गई है। सभी आरोपियों के ऊपर उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा जिले में चोरी, लूट, हत्या तथा हत्या का प्रयास जैसे गंभीर प्रकरण दर्ज है।

धरवारा-बाकल में संयुक्त जांच दल की बड़ी कार्रवाई: बोरियों में रखी 4,987, 248 क्विंटल जब्त

बटवारे में मिले थे 1.50 लाख रुपए

गिरफ्तार आरोपी आरिफ उर्फ बाटू ने पुलिस को बताया कि एटीएम से चोरी की गई रकम में से बटवारा कर उसे 1.50 लाख रुपए मिले थे। हालांकि पुलिस अबतक आरोपी से रुपए बरामद नहीं कर सकी है। वारदात के बाद आरोपी अपने घर में ही जाकर रह रहा था। पुलिस टीम ने उसे मेरठ स्थित उसके घर से ही गिरफ्तार किया, जबकि अन्य आरोपी अपने ठिकानों पर नहीं मिले। एसपी ने बताया कि उत्तरप्रदेश एसटीएफ के साथ कटनी पुलिस आरोपियों के संभावित ठिकानों पर तलाश कर रही है।

कटनी शहर की आवोहवा खराब: शहरवासियों को स्वच्छ सांसों का संकट, नवंबर माह में ऑरेंज तो दिसंबर में यलो जोन में शहर

ये हुई थी घटना

5 दिसंबर को बैंक ऑफ महाराष्ट्र बरगवां ब्रांच के शाखा प्रबंधक ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। बताया था कि मैं व स्टाफ शाम 7 बजे बैंक को बंद करके अपने घर निकल गये थे। हमारे बैंक से लगा हुआ इसी ब्रांच का एटीएम भी है जो 24 घंटे खुला रहता है। रात करीब 02.26 बजे मेरे पास सीसीटीवी सर्विलांस कंट्रोल टीम हैदराबाद से फोन आया कि आपके शाखा में लगे एटीएम मशीन वाले केमरे में कुछ लोगो द्वारा घुसकर चोरी की घटना की गई है। इसके बाद मैं एटीएम के पास पहुंचा तो देखा कि मेरे ब्रांच की एटीएम मशीन को कमरे से बाहर निकालकर कांच की फ्रेम हटाकर अज्ञात चोरो के द्वारा चोरी करके ले जाया गया है तथा वहां पर लगे ज्यादातर कैमरों में काले रंग का स्प्रे लगा दिया गया है। एटीएम में करीब 11 लाख 35 हजार रुपए थे।

ऐसे करते थे वारदात

आरोपी सडक़ किनारे या हाईवे किनारे स्थित एटीएम मशीन को निशाना बनाते थे।घटना स्थल के आसपास क्षेत्र से ही पिकअप वाहन चोरी करते थे तथा उसी पिकअप वाहन से रस्से की मदद से एटीएम मशीन को बंध कर खीच देते थे जिससे एटीएम उखड़ जाता था। इसके बाद पिकअप वाहन में लोड करते थे। पिकअप वाहन को घटना स्थल के आसपास छोड कर भाग जाते थे। माधवनगर के अपराध में आरोपियों द्वारा थाना कुठला क्षेत्र से पिकअप वाहन चोरी किया गया था। उसी वाहन से एटीएम रस्से से बांधकर खीचकर उखाड़ दिया तथा पिकअप में लोड कर हाईवे तरफ जंगल में छुपा दिया और बाद में तोड कर मशीन से रुपए निकाल लिए।

