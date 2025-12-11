11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

चक्काजाम में बोले प्रदर्शनकारी, गरीबों का अतिक्रमण तो ढहा दिए, ‘महापौर का अतिक्रमण कब हटाएंगे’

मूलभूत सुविधाओं की बदहाली को लेकर आम आदमी पार्टी ने किया चक्काजाम, आयुक्त के नहीं पहुंचने पर प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन जलाया

4 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Dec 11, 2025

protest in nagar nigam katni

protest in nagar nigam katni

कटनी. नगर निगम क्षेत्र में बदहाल मूलभूत सुविधाओं, भ्रष्टाचार और झुग्गी बस्तियों के दर्जनों गरीब परिवारों को अब तक मालिकाना हक न मिलने के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में महिलाओं व पुरुषों ने बुधवार को नगर निगम कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने चक्काजाम कर रोष जताया और नगर निगम प्रशासन की लापरवाही पर कड़ा ऐतराज जताया। प्रदर्शन का नेतृत्व कार्यकारी जिला अध्यक्ष एड. अनिल सिंह सेंगर ने किया। उन्होंने बताया कि नगर निगम के कई वार्डों में पीने के स्वच्छ पानी की आपूर्ति बाधित रहती है, नालियों की सफाई नहीं होती, कचरा प्रबंधन अव्यवस्थित है, सडक़ और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं बदहाल स्थिति में हैं। बगिया टोला, मदन मोहन चौबे वार्ड सहित विभिन्न झुग्गी बस्तियों में आज भी पक्की सडक़, शौचालय और नियमित पानी तक उपलब्ध नहीं है, जिससे नागरिक गंदगी और बीमारियों के जोखिम में रहने को मजबूर हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि गरीब और मजदूर परिवार दशकों से बिना मालिकाना हक के झुग्गियों में रह रहे हैं, जबकि राज्य सरकार की ‘जहां झुग्गी वहीं मकान’ योजना का लाभ अभी तक पात्र परिवारों तक नहीं पहुंच पाया है।

घर में आग लगने से एक व्यक्ति जिंदा जला, परिजनों में छाया मातम, सामने आई यह वजह

एनजीओ के माध्यम से सरकारी जमीन पर कब्जा

अनिल सिंह सेंगर ने आरोप लगाया कि महापौर प्रीति संजीव सूरी एक एनजीओ के माध्यम से सिविल लाइन में रेस्टहाउस के सामने सरकारी भूमि पर कब्जा जमाएं हैं, उनका अतिक्रमण हटाया जाए। इस मामले में आयुक्त सवाल का जवाब देने से बच रही हैं। सेंगर ने कहा कि नगर निगम के अधिकारी अपने परिवार वालों को ठेका दे रहे हैं। संस्था में भ्रष्टाचार चरम पर है। सिविल लाइन में अतिक्रमण मामले को लेकर एसडीएम प्रमोद चतुर्वेदी का कहना है कि अभी हमें इस संबंध में कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

जाम में फंसी रहीं एंबुलेंस

चक्काजाम के दौरान नगर निगम के दोनों ओर मुख्य मार्ग में भीषण जाम लग गया था। नगर निगम से लेकर अहिंसा तिराहा व जिला अस्पताल मार्ग, उधर मिशन चौक तक जाम लग गया था। जाम में एंबुलेंस फंसी हुई थी। कई लोग आवश्यक काम से जा रहे थे, जिन्हें चक्काजाम का सामना करना पड़ा। इस दौरान फायर ब्रिगेड वाहन को भी मशक्कत का सामना करना पड़ा।

विधानसभा में आगजनी कांड: विधायकों ने पुलिस को घेरा, मंत्री कैलाश बोले-मामला गंभीर

असहाय नजर आया पुलिस-प्रशासन

प्रदर्शन के दौरान पुलिस-प्रशासन असहाय नजर आया। चक्काजाम की अनुमति नहीं थी, इसके बाद आप पार्टी के नेतृत्व में लोगों ने सडक़ बंद कर दी, जिससे लोग परेशान हुए। इस दौरान कोतवाली पुलिस व राजस्व विभाग के अधिकारी, नगर निगम प्रशासन के अधिकारी मोर्चा नहीं संभाल पाए। उनका यही कहना था कि चक्काजाम खुलवाने में सख्ती करनी पड़ेगी, कहीं वीडियो बन गया तो हम ही निपट जाएंगे।

उपायुक्त की उद्घोषणा को नहीं सुना

प्रदर्शनकारियों की बात सुनने के लिए उपायुक्त शैलेष गुप्ता अन्य अधिकारी-कर्मचारियों के साथ ज्ञापन लेने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा आयुक्त ने मुझे ज्ञापन लेने कहा है, लेकिन प्रदर्शनकारी इस मांग पर अड़े थे कि वे आयुक्त मैडम को ही समस्या बताएंगे। उपायुक्त ने कहा कि पांच लोग अंदर चलकर मैडम से मिल लें, आपकी बात सुनी जाएगी, लगातार आयुक्त चक्काजाम खत्म करने, ज्ञापन सौंपने, उनकी मांगों के निराकरण कराए जाने के संबंध में आवश्यक पहल करने की बात करते रहे, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने।

एसडीएम से कहा, भेज दो जेल…

एक घंटे से अधिक समय तक जब चक्काजाम के कारण हडक़ंप मचा तो एसडीएम प्रमोद चतुर्वेदी पहुंचे, उन्होंने ज्ञापन लेने की बात कही तो प्रदर्शकारियों ने मना कर दिया। अनिल सिंह सेंगर ने कहा कि आयुक्त मैडम एसी चेम्बर क्यों नहीं छोड़ रहीं हैं। हम दो घंटे से मांगों को लेकर खड़े हैं। एसडीएम ने कहा कि आप रास्ता बंद नहीं कर सकता, कानून का उल्लंघन तो महिलाएं व प्रदर्शनकारी आक्रोशित हो उठे और कहा कि हम गरीबों की मैडम क्यों नहीं सुन रहीं हैं। भ्रष्टारियों को बचा रही हैं। यदि हमारी मांग नहीं सुनना तो फिर हमें जेल भेज दो।

कुत्ता नहीं मिला तो ज्ञापन जलाया

जब नगर निगम आयुक्त तपस्या परिहार ज्ञापन लेने नहीं पहुंचीं तो प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और कहा कि यह आयुक्त की तानाशाही है, जो गरीबों का ज्ञापन लेना भी मुनासिब नहीं समझ रहीं हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम तो ज्ञापन आयुक्त को ही सौपेंगे। जब आयुक्त नहीं आईं तो वे कुत्ते को ज्ञापन देेने के लिए ढूंढऩे लगे और फिर कुछ देर बाद माचिस मारकर ज्ञापन को जला दिया और कहा कि वे अब भोपाल कूछ करेंगे और जरुरत पड़ी तो नगर निगम के सामने आमरण अनशन किया जाएगा।

<a href="http://<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpatrikakatni%2Fvideos%2F828289936756372%2F&show_text=false&width=267&t=0" width="267" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true">वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें

वर्जन
नगर निगम में सभी लोगों से मिलती हूं, उनकी समस्याएं सुनती हूं। प्रदर्शनकारियों का ज्ञापन लेने टीम को भेजा गया था। पांच सदस्यों को बुलवाकर मिलने भी कहा गया था, लेकिन वे नहीं माने। महापौर द्वारा किए गए सिविल में कब्जे की जांच कराई जाएगी।
तपस्या परिहार, आयुक्त नगर निगम।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Dec 2025 06:20 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / चक्काजाम में बोले प्रदर्शनकारी, गरीबों का अतिक्रमण तो ढहा दिए, ‘महापौर का अतिक्रमण कब हटाएंगे’

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पुत्र-शोक सह न सकी मां: तेरहवीं से एक दिन पहले बेटे को पुकारते ही थम गई सांसें, ऐसे छूटे प्राण…

Unique story of death of son and mother
कटनी

धरवारा-बाकल में संयुक्त जांच दल की बड़ी कार्रवाई: बोरियों में रखी 4,987, 248 क्विंटल जब्त

Action against illegal storage of paddy
कटनी

आवोहवा खराब: शहरवासियों को स्वच्छ सांसों का संकट, नवंबर माह में ऑरेंज तो दिसंबर में यलो जोन में शहर

Pollution increased in Katni city
कटनी

एमपी के इस जिले में फिर सक्रिय हुई आप, झुग्गियों के मालिकाना हक के लिए किया चक्काजाम

AAP holds strong demonstration for slum dwellers in Katni
कटनी

इम्तिहान: प्राथमिक व माध्यमिक के विद्यार्थियों का अर्धवार्षिक मूल्यांकन शुरू

Half yearly exams start
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.