चक्काजाम में बोले प्रदर्शनकारी, गरीबों का अतिक्रमण तो ढहा दिए, ‘महापौर का अतिक्रमण कब हटाएंगे’

कटनी. नगर निगम क्षेत्र में बदहाल मूलभूत सुविधाओं, भ्रष्टाचार और झुग्गी बस्तियों के दर्जनों गरीब परिवारों को अब तक मालिकाना हक न मिलने के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में महिलाओं व पुरुषों ने बुधवार को नगर निगम कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने चक्काजाम कर रोष जताया और नगर निगम प्रशासन की लापरवाही पर कड़ा ऐतराज जताया। प्रदर्शन का नेतृत्व कार्यकारी जिला अध्यक्ष एड. अनिल सिंह सेंगर ने किया। उन्होंने बताया कि नगर निगम के कई वार्डों में पीने के स्वच्छ पानी की आपूर्ति बाधित रहती है, नालियों की सफाई नहीं होती, कचरा प्रबंधन अव्यवस्थित है, सडक़ और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं बदहाल स्थिति में हैं। बगिया टोला, मदन मोहन चौबे वार्ड सहित विभिन्न झुग्गी बस्तियों में आज भी पक्की सडक़, शौचालय और नियमित पानी तक उपलब्ध नहीं है, जिससे नागरिक गंदगी और बीमारियों के जोखिम में रहने को मजबूर हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि गरीब और मजदूर परिवार दशकों से बिना मालिकाना हक के झुग्गियों में रह रहे हैं, जबकि राज्य सरकार की ‘जहां झुग्गी वहीं मकान’ योजना का लाभ अभी तक पात्र परिवारों तक नहीं पहुंच पाया है।