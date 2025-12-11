पुत्र-शोक सह न सकी मां: तेरहवीं से एक दिन पहले बेटे को पुकारते ही थम गई सांसें, ऐसे छूटे प्राण…

कटनी. ढीमरखेड़ा के ग्राम सेमरिया में जो घटना घटी, उसने पूरे गांव, इलाके और रिश्तेदारों को झकझोर कर रख दिया। एक हफ्ते पहले बेटे को खो चुकी 80 वर्षीय मां राधाबाई गौतम ने पुत्र-वियोग को सहन न कर पाने की पीड़ा में स्वयं भी दम तोड़ दिया। बेटे की तेरहवीं के एक दिन पहले उसकी बूढ़ी मां ने बिलखते हुए कहा बेटा नारायण, यदि तू सच में मुझे चाहता था तो मुझे भी अपने पास बुला ले, तेरे बिना अब नहीं जी पाऊंगी। और यह कहते ही वह अचेत होकर गिर पड़ीं। कुछ ही पलों में उनके प्राण पखेरू उड़ गए और एक ही चिता पर दो पीढिय़ों की लौ बुझ गई।

सेमरिया गांव के शांत, सामान्य परिवार में 27 नवंबर की सुबह वज्रपात की तरह खबर आई। नारायण प्रसाद गौतम (50) का अचानक निधन हो गया। नारायण खेती-किसानी करने वाले, परिवार के एकमात्र सहारे और बेहद शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, उनका निधन 27 नवंबर को हो गया। उनकी बूढ़ी मां राधाबाई गौतम (80), जिन्होंने उम्र के आखिरी पड़ाव में अपने बेटे को सहारा समझ रखा था, इस घटना के बाद पूरी तरह टूट चुकी थीं। हालांकि बाहर से वह सामान्य दिखती थीं, पर अंदर ही अंदर उनका हृदय बिखर चुका था।