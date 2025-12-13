बीच गांव में ‘देशी कट्टा’ लहरा रहे थे युवक, पुलिस ने रंगे हाथों दबोचा

MP News: मध्यप्रदेश के कटनी जिले में अवैध हथियार रखने और उनसे लोगों को डराने-धमकाने वाले के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़वारा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक युवक को देशी कट्टा लहराते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसपी अभिनय विश्वकर्मा ने बताया कि अवैध हथियारों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहरिया और डीएसपी मुख्यालय ऊषा राय के मार्गदर्शन में थाना बड़वारा पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गई।



दरअसल, 12 दिसंबर को ग्राम देवरी हटाई, बछौली मोड़ पर एक व्यक्ति देशी कट्टा लहराकर लोगों को डरा-धमका रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तत्काल घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। युवकों की पहचान मुन्ना उर्फ इंद्रजीत यादव, पिता भोजू यादव, उम्र 39 वर्ष, निवासी ग्राम केवलारी, थाना एनकेजे, जिला कटनी के रूप में हुई। आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार था और उसके पास एक देशी कट्टा पाया गया।