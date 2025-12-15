कोहरे की आगोश में डूबा शहर, ऐसा लग रहा जमीन पर बादल आ गए

कोहरे की आगोश में डूबा शहर (Photo Source- Patrika Input)
Heavy Fog In Katni : मध्य प्रदेश के कटनी शहर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला हुआ है। दो दिनों से आसमान पर बादल छाए हुए थे और ठंड का स्तर काफी कम हो गया था। रात का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तो वहीं दिन का तापमान 24 डिग्री के आसपास रहा। हालांकि, सुबह और शाम दोनों ही समय तेज ठंड का एहसास होता रहा। वहीं, आज सुबह जब लोग उठे तो पूरा शहर कोहरे के आगोश में ढका देखकर दंग रह गए।
दृश्यता सुबह के वक्त 5 मीटर से भी कम दर्ज की हुई। जैसे-जैसे सूर्योदय का समय हुआ वो और भी कम होती जा रही थी। सुबह से लेकर 10 तक पूरे शहर में भारी कोहरा छाया रहा। कोहरा छाने की वजह से लोगों को आवागमन में भी परेशानी का सामना करना पड़ा और ट्रेनों की रफ्तार पर भी इसका प्रभाव पड़ा है।
हालात ये रहे कि, सोमवार सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच तो लोग वाहनों की लाइटें जलाकर आवागमन करते नजर आए। वहीं, शहर के मौसम में शीतलहर का असर भी देखा जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
कटनी
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग