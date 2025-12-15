कोहरे की आगोश में डूबा शहर, ऐसा लग रहा जमीन पर बादल आ गए

Heavy Fog In Katni : मध्य प्रदेश के कटनी शहर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला हुआ है। दो दिनों से आसमान पर बादल छाए हुए थे और ठंड का स्तर काफी कम हो गया था। रात का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तो वहीं दिन का तापमान 24 डिग्री के आसपास रहा। हालांकि, सुबह और शाम दोनों ही समय तेज ठंड का एहसास होता रहा। वहीं, आज सुबह जब लोग उठे तो पूरा शहर कोहरे के आगोश में ढका देखकर दंग रह गए।