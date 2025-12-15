गम्भीर लापरवाही: गौशाला में नहीं मिल रहा भूसा व चारा, भूख से तड़प रही गाय, बछड़े व नन्दी

कटनी. शहर में आवारा (निराश्रित) मवेशियों को हटाने, हादसों से बचाने व सुगम यातायात व्यवस्था रखने के लिए नगर निगम द्वारा अमीरगंज व झिंझरी में गौशाला संचालक का राग अलापा जा रहा है, लेकिन इन गौशालाओं के इंतजाम मवेशियों की जान पर भारी पड़ रहे हैं। अमीरगंज मं तीन दर्जन से अधिक मवेशी रखे गए हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके खाने-पीने के लिए कोई इंतजाम नहीं हैं। गौशाला में एक सप्ताह से भूसा नहीं है। पूर्व के पखवाड़ों में भी यही हालात रहे हैं। भूख के कारण मवेशी यहां पर छटपटाते रहते हैं। कर्मचारियों द्वारा थोड़ा बहुत कुछ इंतजाम कर दिया जाता है, फिर पास में उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे वे भूख मिटाते हैं, लेकिन नगर निगम के जिम्मेदारों द्वारा यहां पर भूसा आदि का इंतजाम नहीं किया गया।

रविवार सुबह पत्रिका ने गौशाला की हकीकत जानी तो यहां पर विकराल समस्या थी। मवेशी भूख से छटपटा रहे थे। इस मामले को पत्रिका ने तत्काल नगर निगम आयुक्त के संज्ञान में मामला लाया, जिसके बाद आयुक्त ने तत्काल व्यवस्था के निर्देश स्वास्थ्य अधिकारी को दिए। नगर निगम का अमला लोडर वाहन में मवेशियों के लिए आहर लेकर पहुंचा तो उन्हें राहत मिली। हालांकि अभी भी यहां पर मवेशियों के लिए भूसा आदि का इंतजाम नहीं किया गया। ऐसे में मवेशियों को भूखा रखना जिम्मेदारों की गंभीर लापरवाही को उजागर करता है। विकास दुबे, राजा जगवानी, पार्षद श्याम पंजवानी आदि ने कहा कि नगर निगम को गौशाला में आवश्यक इंतजाम करने चाहिए। लापरवाही बरतने वाले अधिकारी-कर्मचारियों पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। मवेशियों के लिए पर्याप्त भूसा-चारा बेहद जरूरी है। शहर से भी आवारा मवेशियों को हटाया जाना चाहिए।