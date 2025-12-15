15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

गम्भीर लापरवाही: गौशाला में नहीं मिल रहा भूसा व चारा, भूख से तड़प रही गाय, बछड़े व नन्दी

नगर निगम द्वारा नहीं किया जा रहा आहार की इंतजाम, शहर से भी नहीं हट रहे पूरी तरह से मवेशी मवेशियों की सुरक्षा व देखभाल में बरती जा रही गंभीर लापरवाही, पत्रिका की पहल पर पहुंचा आहार फोटो

3 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Dec 15, 2025

AI picture (patrika)

कटनी. शहर में आवारा (निराश्रित) मवेशियों को हटाने, हादसों से बचाने व सुगम यातायात व्यवस्था रखने के लिए नगर निगम द्वारा अमीरगंज व झिंझरी में गौशाला संचालक का राग अलापा जा रहा है, लेकिन इन गौशालाओं के इंतजाम मवेशियों की जान पर भारी पड़ रहे हैं। अमीरगंज मं तीन दर्जन से अधिक मवेशी रखे गए हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके खाने-पीने के लिए कोई इंतजाम नहीं हैं। गौशाला में एक सप्ताह से भूसा नहीं है। पूर्व के पखवाड़ों में भी यही हालात रहे हैं। भूख के कारण मवेशी यहां पर छटपटाते रहते हैं। कर्मचारियों द्वारा थोड़ा बहुत कुछ इंतजाम कर दिया जाता है, फिर पास में उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे वे भूख मिटाते हैं, लेकिन नगर निगम के जिम्मेदारों द्वारा यहां पर भूसा आदि का इंतजाम नहीं किया गया।
रविवार सुबह पत्रिका ने गौशाला की हकीकत जानी तो यहां पर विकराल समस्या थी। मवेशी भूख से छटपटा रहे थे। इस मामले को पत्रिका ने तत्काल नगर निगम आयुक्त के संज्ञान में मामला लाया, जिसके बाद आयुक्त ने तत्काल व्यवस्था के निर्देश स्वास्थ्य अधिकारी को दिए। नगर निगम का अमला लोडर वाहन में मवेशियों के लिए आहर लेकर पहुंचा तो उन्हें राहत मिली। हालांकि अभी भी यहां पर मवेशियों के लिए भूसा आदि का इंतजाम नहीं किया गया। ऐसे में मवेशियों को भूखा रखना जिम्मेदारों की गंभीर लापरवाही को उजागर करता है। विकास दुबे, राजा जगवानी, पार्षद श्याम पंजवानी आदि ने कहा कि नगर निगम को गौशाला में आवश्यक इंतजाम करने चाहिए। लापरवाही बरतने वाले अधिकारी-कर्मचारियों पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। मवेशियों के लिए पर्याप्त भूसा-चारा बेहद जरूरी है। शहर से भी आवारा मवेशियों को हटाया जाना चाहिए।

लोडर पहुंचा तो टूट पड़े मवेशी

गौशाला में कई दिनों ने मवेशियों के लिए भूसा, चारा का अभाव बना हुआ है। इस दौरान जब नगर निगम के कर्मचारी लोडर में चारा, सब्जियों के पत्ते आदि लेकर पहुंचे और जैसे ही मैदान में गिराना शुरू किया तो भूखे मवेशी टूट पड़े। मवेशियों की छटपटाहर साफ झलकी कि किस तरह से वे भूख से तड़प रहे हैं। यह नौबत पिछले कई दिनों से बनी हुई है।

स्वास्थ्य अधिकारी ने ली जानकारी

नगर निगम आयुक्त तपस्या पहिहार ने गौशाला में व्याप्त समस्याओं को दूर करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी संजय सोनी को निर्देशित किया। संजय सोनी स्टॉफ के साथ मौके पर पहुंचे और मंडी से मवेशियों के लिए सब्जियां आदि लोडर में भरकर बुलवाई गईं। इस दौरान सभी मवेशियों को खिलाया गया। स्वास्थ्य अधिकारी ने गौशाला के कर्मचारियों को मवेशियों की देखभाल करने के निर्देश दिए।

शहर से नहीं हट रहे मवेशी

भले ही नगर निगम द्वारा शहर के दो स्थानों अमीरगंज और झिंझरी में गौशाला संचालन का दावा किया जा रहो, लेकिन शहर में अवारा मवेशियों की धमाचौकड़ी कम होने की नाम नहीं ले रही। बड़े-बड़े सांड सहित अन्य मवेशी शहर की सडक़ों पर विचरण कर रहे हैं। धमाचौकड़ी से राहगीरों को भी परेशानी होती है। पूर्व में कई गंभीर हादसे भी हो चुके हैं, बावजूद इसके निराश्रित मवेशियों को सुरक्षित गौशाला में रखने के लिए नगर निगम व जिला प्रशासन द्वारा ठोस पहल नहीं कराई जा रही।

वर्जन

अमीरगंज स्थित गौशाला में मवेशियों के भूसा आदि न होने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल स्वास्थ्य अधिकारी को व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। मवेशियों की देखरेख में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो, यह कहा गया है। गौशाला में सभी आवश्यक इंतजाम कराए जाएंगे।
तपस्या परिहार, आयुक्त नगर निगम।

ये भी पढ़ें

194 करोड़ के बाइपास का हाल: गड्ढों में तब्दील हो गई सर्विस रोड, वाहनों से उठ रहा धूल का गुबार
कटनी
Nhai road katni

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Dec 2025 09:58 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / गम्भीर लापरवाही: गौशाला में नहीं मिल रहा भूसा व चारा, भूख से तड़प रही गाय, बछड़े व नन्दी

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्थानांतरण के बाद भी शिक्षकों का नहीं छूट रहा मोह, नहीं कर रहे ज्वाइन

teacher
कटनी

नगर निगम ने 160 हितग्राहियों को थमाया 160 लाख की रिकवरी का नोटिस, आशियाने के सपने ने बढ़ाई फजीहत

Serious Negligence in the Pradhan Mantri Awas Yojana
कटनी

194 करोड़ के बाइपास का हाल: गड्ढों में तब्दील हो गई सर्विस रोड, वाहनों से उठ रहा धूल का गुबार

कटनी

Breaking: महानदी घाट पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी, हाथ-पैर बंधे होने से हत्या की आशंका

Murder in katni
कटनी

न रेनबसेरा, न मिला अलाव का सहारा, जिला अस्पताल में ठंड से बेसहारा वृद्ध की मौत!

Death
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.