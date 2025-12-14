14 दिसंबर 2025,

रविवार

कटनी

Breaking: महानदी घाट पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी, हाथ-पैर बंधे होने से हत्या की आशंका

विजयराघवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सिंघनपुरा स्थित गुडेहा घाट की घटना, पुलिस अधीक्षक व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे

कटनी

image

Balmeek Pandey

Dec 14, 2025

Murder in katni

Murder in katni

कटनी। विजयराघवगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिंघनपुरा के गुडेहा महानदी घाट पर शनिवार को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। शव की हालत देखकर प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, क्योंकि मृतक के हाथ और पैर बंधे हुए बताए जा रहे हैं। घटना की खबर फैलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है।
सूचना मिलते ही विजयराघवगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र को घेराबंदी कर जांच शुरू की।

एसपी पहुंचे घटना स्थल

गंभीर प्रकृति की घटना को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहरिया भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्वयं निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
पुलिस के अनुसार मृतक की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। शव को नदी से बाहर निकलवाकर पंचनामा कार्रवाई की गई और पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। प्रारंभिक जांच में हाथ-पैर बंधे होने के कारण हत्या कर शव को नदी में फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्तृत जांच के बाद ही हो सकेगा।
पुलिस आसपास के थाना क्षेत्रों में गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगालने के साथ-साथ स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि मृतक कहीं बाहर का तो नहीं है। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।

पुलिस ने शुरू की जांच

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही मृतक की पहचान कर घटना के कारणों का खुलासा किया जाएगा।

Updated on:

14 Dec 2025 02:22 pm

Published on:

14 Dec 2025 02:20 pm

