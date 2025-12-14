Breaking: महानदी घाट पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी, हाथ-पैर बंधे होने से हत्या की आशंका

गंभीर प्रकृति की घटना को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहरिया भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्वयं निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

पुलिस के अनुसार मृतक की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। शव को नदी से बाहर निकलवाकर पंचनामा कार्रवाई की गई और पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। प्रारंभिक जांच में हाथ-पैर बंधे होने के कारण हत्या कर शव को नदी में फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्तृत जांच के बाद ही हो सकेगा।

पुलिस आसपास के थाना क्षेत्रों में गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगालने के साथ-साथ स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि मृतक कहीं बाहर का तो नहीं है। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।