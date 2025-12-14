कबाड़ी के गोदाम में आफ का छापा, कई टन रेलवे का चोरी का लोहा बरामद, मचा शहर के कबाड़ कारोबारी में हड़कंप

कटनी। जिले में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) एनकेजे ने शनिवार सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलनगर क्षेत्र में स्थित एक कबाड़ी के गोदाम पर छापा मारा। इस दौरान गोदाम से भारी मात्रा में रेलवे का चोरी का लोहा बरामद किया गया। आरपीएफ ने मौके से कबाड़ी आकिब खान को हिरासत में लेकर रेल अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है।आरपीएफ एनकेजे को लंबे समय से रेलवे क्षेत्र से लोहा चोरी होने और मंगलनगर में कबाड़ी द्वारा उसे गलाने व खपाने की शिकायतें मिल रही थीं। शनिवार को मुखबिर की सूचना पर आरपीएफ की टीम ने मंगलनगर की प्यासी गली में स्थित आकिब खान के गोदाम पर दबिश दी, जहां अचानक हुई कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान गोदाम से कई टन रेलवे का लोहा बरामद किया गया, जिसे अन्य कबाड़ के सामान के बीच छिपाकर रखा गया था। प्रारंभिक जांच में यह लोहा रेलवे की विभिन्न इकाइयों से चोरी होना पाया गया है।