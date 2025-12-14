14 दिसंबर 2025,

कटनी

न रेनबसेरा, न मिला अलाव का सहारा, जिला अस्पताल में ठंड से बेसहारा वृद्ध की मौत!

ठंड से मौत की आशंका, नहीं हो पाई शिनाख्त, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराते हुए शुरू की जांच

कटनी

image

Balmeek Pandey

Dec 14, 2025

Death

Death

कटनी. जिला अस्पताल में एक बार फिर गंभीर लापरवाही व निगरानी सिस्टम पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। परिसर में एक वृद्ध की मौत हो गई है। वृद्ध के मौत की आशंका ठंड लगने से होना बताई जा रही है। वृद्ध की शिनाख्त नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि वह बेसहारा था। हैरानी की बात तो यह है कि प्रशासन रेनबसेरा और अलाव जैसी सुविधाएं देने का दावा कर रहा है लेकिन अस्पताल में ही इस बेसहारा को सरकारी सुविधाओं का सहारा नहीं मिला।
जानकारी के अनुसार 150 बिस्तर वाली नई बिल्डिंग से जो पुरानी बिल्डिंग को जोडऩे वाला पोर्च है वहां पर प्रतीक्षालय बना हुआ है। उस परिसर में एक 60 से 65 वर्षीय वृद्ध का शव मिला है। जैसे ही शव मिलने की खबर लगी तो परिसर में हडक़ंप मच गया। मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को जांच में लिया। हालांकि अबतक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है, पुलिस ने पोस्टमार्टम कराते हुए शिनाख्तगी के लिए शव को 72 घंटे के लिए मर्चुरी में रखवा दिया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि अस्पताल परिसर सहित शहर के सार्वजनिक स्थल में ऐसे बेसहारा वृद्धों के लिए नगर निगम व प्रशासन रैन बसेरा संचालित करने व वहां पर भिजवाने का दावा कर रही है, लेकिन ठीक से निगरानी न होने के कारण ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं।

पीएम रिपोर्ट का इंतजार

वृद्ध की मौत ठंड लगने से हुई है या फिर किसी बीमारी व अन्य कारणों से इसका पता लगाने के लिए पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। पीएम रिपोर्ट के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा। बता दें कि पिछले वर्ष भी एक अधेड़ की यहां पर मौत हो गई थी। जब लोगों ने शव देखा तो पुलिस को जानकारी दी थी। परिसर में ठीक से निगरानी न होने के कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं।

लगातार बढ़ रही ठंड, आमजन हलाकान

जिले में ठंड का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह जहां गलन भरी ठंड महसूस हो रही है तो वहीं दोपहर में सर्द हवाओं ने हलकान कर दिया है। तेज धूप में भी लोग गर्म कपड़े पहनकर निकल रही है। शनिवार को जिले का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया तो वहीं अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। तेज ठंड का असर आमजन के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है और लोग बीमार हो रहे हैं।

वर्जन
जिला अस्पताल परिसर के 150 बिस्तर वाली बिल्डिंग के बाजू में बने पोर्च में एक वृद्ध की लाश मिली है। ठंड लगने से मौत की आशंका है। पीएम कराते हुए शिनाख्तगी के लिए शव 72 घंटे के लिए मर्चुरी में रखवाया गया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा।
रणदमन सिंह पोर्ते, चौकी प्रभारी जिला अस्पताल

Published on:

14 Dec 2025 11:30 am

न रेनबसेरा, न मिला अलाव का सहारा, जिला अस्पताल में ठंड से बेसहारा वृद्ध की मौत!

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

