न रेनबसेरा, न मिला अलाव का सहारा, जिला अस्पताल में ठंड से बेसहारा वृद्ध की मौत!

कटनी. जिला अस्पताल में एक बार फिर गंभीर लापरवाही व निगरानी सिस्टम पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। परिसर में एक वृद्ध की मौत हो गई है। वृद्ध के मौत की आशंका ठंड लगने से होना बताई जा रही है। वृद्ध की शिनाख्त नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि वह बेसहारा था। हैरानी की बात तो यह है कि प्रशासन रेनबसेरा और अलाव जैसी सुविधाएं देने का दावा कर रहा है लेकिन अस्पताल में ही इस बेसहारा को सरकारी सुविधाओं का सहारा नहीं मिला।

जानकारी के अनुसार 150 बिस्तर वाली नई बिल्डिंग से जो पुरानी बिल्डिंग को जोडऩे वाला पोर्च है वहां पर प्रतीक्षालय बना हुआ है। उस परिसर में एक 60 से 65 वर्षीय वृद्ध का शव मिला है। जैसे ही शव मिलने की खबर लगी तो परिसर में हडक़ंप मच गया। मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को जांच में लिया। हालांकि अबतक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है, पुलिस ने पोस्टमार्टम कराते हुए शिनाख्तगी के लिए शव को 72 घंटे के लिए मर्चुरी में रखवा दिया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि अस्पताल परिसर सहित शहर के सार्वजनिक स्थल में ऐसे बेसहारा वृद्धों के लिए नगर निगम व प्रशासन रैन बसेरा संचालित करने व वहां पर भिजवाने का दावा कर रही है, लेकिन ठीक से निगरानी न होने के कारण ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं।