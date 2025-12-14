194 करोड़ के बाइपास का हाल: गड्ढों में तब्दील हो गई सर्विस रोड, वाहनों से उठ रहा धूल का गुबार

जानकारी के अनुसार एनएचएआइ ने चाका से पीरबाबा के बीच फोर लाइन बायपास का निर्माण कराने का कार्य श्री कंट्रक्शन कंपनी को दिया था, जिसने काम पूरा करने के साथ ही साल की शुरूआत में विभाग को मार्ग सौंप दिया था। विभाग को मार्ग हैंडओवर कर दिया गया, लेकिन उससे पहले अधिकारियों ने मार्ग में कराए गए कार्यों की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया। स्थिति यह है कि अभी एक वर्ष भी नहीं बीता हैऔर चाका के पास ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे के हिस्से की सर्विस रोड पूरी तरह से उखड़ गई है। बारिश के बाद नहीं ली सुधवर्षा से पूर्व ही पूरी रोड गड्ढों में तब्दील हो गई थी, जिसमें एनएचएआइ ने गिट्टी आदि डालकर चलने लायक बनाया था, लेकिन बारिश और गुजरने वाले भारी वाहनों के कारण पूरा मार्ग बड़े-बड़े गड्ढों में तब्दील हो गया है। बारिश बीत जाने के बावजूद अबतक एनएचएआई ने सडक़ की सुध नहीं ली है, जिसके कारण दोपहिया, चार पहिया वाहनों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चालकों का कहना है कि भारी वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने का अंदेशा बना रहता है और कई बार वाहन दुर्घटना का शिकार भी हो चुके हैं।