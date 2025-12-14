194 करोड़ के बाइपास का हाल: गड्ढों में तब्दील हो गई सर्विस रोड, वाहनों से उठ रहा धूल का गुबार

oplus_2097152
कटनी. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा पीरबाबा से चाका तक 194 करोड़ की लागत से बाइपास का उन्नयन करते हुए नवनिर्माण किया गया है। निर्माण के एक वर्ष के अंदर ही बाइपास में बनाई गईं अधिकांश सर्विस रोड दमतोड़ चुकी है। जर्जर मार्ग से होकर एनएच पर चालकों को वाहन चढ़ाने पड़ रहे हैं तो वहीं मार्ग में पर्याप्त प्रकाश के इंतजाम न होने के कारण अंधेरे में वाहन निकालने पड़ रहे हैं। इस बाईपास का उद्देश्य शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाना और यात्रियों को सुरक्षित व सुगम यात्रा प्रदान करना था, लेकिन अब यह परियोजना अपने मुख्य उद्देश्य में विफल होती दिख रही है। आए दिन सडक़ हादसों का कारण बन रही है।
जानकारी के अनुसार एनएचएआइ ने चाका से पीरबाबा के बीच फोर लाइन बायपास का निर्माण कराने का कार्य श्री कंट्रक्शन कंपनी को दिया था, जिसने काम पूरा करने के साथ ही साल की शुरूआत में विभाग को मार्ग सौंप दिया था। विभाग को मार्ग हैंडओवर कर दिया गया, लेकिन उससे पहले अधिकारियों ने मार्ग में कराए गए कार्यों की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया। स्थिति यह है कि अभी एक वर्ष भी नहीं बीता हैऔर चाका के पास ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे के हिस्से की सर्विस रोड पूरी तरह से उखड़ गई है। बारिश के बाद नहीं ली सुधवर्षा से पूर्व ही पूरी रोड गड्ढों में तब्दील हो गई थी, जिसमें एनएचएआइ ने गिट्टी आदि डालकर चलने लायक बनाया था, लेकिन बारिश और गुजरने वाले भारी वाहनों के कारण पूरा मार्ग बड़े-बड़े गड्ढों में तब्दील हो गया है। बारिश बीत जाने के बावजूद अबतक एनएचएआई ने सडक़ की सुध नहीं ली है, जिसके कारण दोपहिया, चार पहिया वाहनों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चालकों का कहना है कि भारी वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने का अंदेशा बना रहता है और कई बार वाहन दुर्घटना का शिकार भी हो चुके हैं।
चाका से पीरबाबा के बीच कई स्थानों पर पर्याप्त प्रकाश के इंतजाम नहीं है। बाइपास में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था न होने के कारण शातिर बदमाश वारदातों को भी अंजाम देते हैं। बीते माह यहां सिलसिलेवार लूट की वारदातों को पारधी गिरोह द्वारा अंजाम दिया गया था। पारधी गिरोह रात को चारपहिया वाहनों को रोककर लूट करता था और अंधेरे का फायदा उठाकर भाग जाता था। इसके बावजूद आमजन को सुरक्षित सडक़ उपलब्ध कराने केा लेकर अफसर सक्रिय नहीं है।
सर्विस रोड पर गड्ढे होने के कारण सबसे अधिक समस्या भारी वाहनों के कारण हो रही है। गड्ढों से वाहन निकलने के दौरान धूल का गुबार उठ रहा है, जिसके चलते पीछे चल रहा वाहन चालक परेशान होते हैं। इन सर्विस रोड का उपयोग सबसे अधिक शहरवासी व हाईवे के किनारे बसे ग्रामीण करते हैं लेकिन एनएचएआई द्वारा इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
इनका कहना
चाका से पीरबाबा तक बायपास निर्माण में ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे बनाई गई सर्विस रोड उखड़ गई है। सर्विस रोड का निर्माण कराने के लिए प्रपोजल भेजा गया है। जल्द ही सडक़ का निर्माण कराया जाएगा।आनंद कुमार, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एनएचएआइ
