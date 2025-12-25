चार विधानसभा में घट गए 68 हजार 730 मतदाता, 9 हजार 941 को दिखाने होंगे दस्तावेज

कटनी. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मंगलवार को जिला निर्वाचन कार्यालय सहित जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। इसके साथ ही इस पर दावे-आपत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अब जिले की चारों विधानसभा क्षेत्र की प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में 9 लाख 33 हजार 410 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। मतदाताओं की यह संख्या विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य शुरू होने के पहले की तुलना में 68 हजार 730 मतदाता कम है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ होने के पूर्व 27 अक्टूबर 2025 की स्थिति में जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 10 लाख 2 हजार 140 थी। जानकारी के अनुसार मतदाताओं के घर-घर सत्यापन के दौरान जिन 68 हजार 730 मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए उनमें बड़वारा विधानसभा क्षेत्र के 13 हजार 516, विजयराघवगढ विधानसभा क्षेत्र के 14 हजार 47 एवं मुडवारा विधानसभा क्षेत्र के 26 हजार 370 और बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र के 14 हजार 797 मतदाता शामिल है। ये सभी मतदाता एएसडीआर श्रेणी (रिपीट, शिफ्ट व डेथ) के मतदाता हैं। जबकि जिले में ऐसे 9 हजार 941 मतदाता भी सामने आए है।