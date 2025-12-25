25 दिसंबर 2025,

कटनी

चार विधानसभा में घट गए 68 हजार 730 मतदाता, 9 हजार 941 को दिखाने होंगे दस्तावेज

मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्रारूप मतदाता सूची का हुआ प्रकाशन

कटनी

Balmeek Pandey

Dec 25, 2025

कटनी. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मंगलवार को जिला निर्वाचन कार्यालय सहित जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। इसके साथ ही इस पर दावे-आपत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अब जिले की चारों विधानसभा क्षेत्र की प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में 9 लाख 33 हजार 410 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। मतदाताओं की यह संख्या विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य शुरू होने के पहले की तुलना में 68 हजार 730 मतदाता कम है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ होने के पूर्व 27 अक्टूबर 2025 की स्थिति में जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 10 लाख 2 हजार 140 थी। जानकारी के अनुसार मतदाताओं के घर-घर सत्यापन के दौरान जिन 68 हजार 730 मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए उनमें बड़वारा विधानसभा क्षेत्र के 13 हजार 516, विजयराघवगढ विधानसभा क्षेत्र के 14 हजार 47 एवं मुडवारा विधानसभा क्षेत्र के 26 हजार 370 और बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र के 14 हजार 797 मतदाता शामिल है। ये सभी मतदाता एएसडीआर श्रेणी (रिपीट, शिफ्ट व डेथ) के मतदाता हैं। जबकि जिले में ऐसे 9 हजार 941 मतदाता भी सामने आए है।

9 हजार 941 मतदाताओं को जारी होंगे नोटिस

जिले में 9 हजार 941 मतदाता ऐसे भी मिले हैं, जिनके गणना प्रपत्र प्राप्त हुए हैं लेकिन वर्ष 2003 की एसआईआर की सूची से उनकी मैपिंग नहीं हो सकी है। इन मतदाताओं के नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं। इन मतदाताओं को 23 दिसंबर से 22 जनवरी 2026 तक नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस के जवाब में उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेजों में से आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ताकि उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो सके। नो मैपिंग की श्रेणी में शामिल इन मतदाताओं में बड़वारा विधानसभा क्षेत्र के 1 हजार 953, विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 1 हजार 512 तथा मुड़वारा विधानसभा क्षेत्र के 4 हजार 947 और बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र के 1 हजार 529 मतदाता शामिल है।

जिले में यह है मतदाताओं का आकड़ा

  • बड़वारा विधानसभा क्षेत्र में कुल 2 लाख 44 हजार 903 मतदाता हैं, जिसमें 1 लाख 26 हजार 890 पुरूष व 1 लाख 18 हजार 12 महिला और 1 अन्य मतदाता।
  • विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 28 हजार 95 मतदाताओं में 1 लाख 19 हजार 165 पुरूष, 1 लाख 8 हजार 926 महिला व 4 अन्य।
  • मुड़वारा विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 2 लाख 26 हजार 158 हैं। जिसमें 1 लाख 15 हजार 872 पुरूष, 1 लाख 10 हजार 280 महिला एवं 6 अन्य।
  • बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 2 लाख 34 हजार 254 मतदाता हैं, जिसमें 1 लाख 21 हजार 199 पुरूष, 1 लाख 13 हजार 49 महिला एवं 6 अन्य मतदाता।

71 मतदान केन्द्र बढ़े

मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के अंतर्गत प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन भी किया गया है। जिले में मतदान केन्द्रों की संख्या बढकऱ अब 1 हजार 239 हो गई है। मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के पूर्व जिले में मतदान केन्द्रों की यह संख्या 1 हजार 168 थी। बड़वारा विधानसभा क्षेत्र में मतदान केन्द्रों की संख्या 302 से बढकऱ अब 318 हो गई है। जबकि विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मतदान केन्द्रों की संख्या 280 से बढकऱ 300 हो गई है और मुड़वारा विधानसभा क्षेत्र में मतदान केन्द्रों की संख्या 291 से बढकऱ 308 हो गई है। इसी प्रकार बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र में युक्तियुक्तकरण से पूर्व मतदान केन्द्रों की संख्या 295 थी जो अब बढकऱ 313 हो गई है।

स्टैंडङ्क्षग कमेटी की बैठक में बताई प्रक्रिया

कलेक्टर आशीष तिवारी ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में पूरी प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। बताया कि प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को इसमें अपना और अपने परिवार के सदस्यों का नाम देखने का अवसर देना है। ताकि यदि उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं है अथवा नाम पता या अन्य विवरण में कोई त्रुटि है, तब ऐसी स्थिति में वे निर्धारित अवधि के भीतर अपना नाम शामिल कराने अथवा नाम में सुधार के लिेये निर्धारित प्रारूप में बीएलओ को आवेदन दे सकेंगे। पदाधिकारियों से प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन पर दावे-आपत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया का अपने स्तर पर भी प्रचार -प्रसार करने कहा।

खबर शेयर करें:

