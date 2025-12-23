अजब-गजब मामला: किराया नहीं मिला तो मकान मालिक ने संजीवनी क्लीनिक में लगाया ताला

कटनी। जिला अस्पताल से लेकर जिलेभर के स्वास्थ्य केंद्रों में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के बीच शहर के कुशवाहा नगर में चौकाने वाली तस्वीर सोमवार को सामने आई है। यहां पर संजीवनी क्लीनिक निजी बिल्डिंग में किराये पर संचालित हो रहा है। मकान मालिक को किराया नहीं मिला तो ताला जड़ दिया गया है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हडक़ंप मचा रहा। जानकारी के अनुसार कुशवाहा नगर में राकेश कुशवाहा की बिल्डिंग में संजीवनी क्लीनिक का संचलान हो रहा है। इनको नौ माह से किराये का भुगतान स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं किया गया। मकान मालिक कई बार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मांग करते रहे, लेकिन कभी बजट न आने के कारण बताकर तो कभी पोर्टल में समस्या बताकर टालमटोल किया जाता रहा, जिसके बाद मकान मालिक ने सरकारी अस्पताल में ताला डालकर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा से वंचित करने का दुस्साहस कर दिया है।