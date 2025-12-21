184 गंभीर बीमारी थैलेसीमिया- सिकलसेल से लड़ रहे जंग, नहीं मिल रहे फिल्टर बैग, सीबीसी जांच कराने नहीं सुविधा

कटनी. शहर व जिले में जन्मजात गंभीर बीमारी सिकलसेल व थैलेसीमियां के 184 बच्चे जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। 106 सिकलसेल के मरीज और 78 बच्चे थैलेसीमियां की गंभीर बीमारी से ग्रसित है। जैनेटिक व जन्मजात बीमारियों के कारण परेशान हैं। बीमारी इनके लिए समस्या का सबब तो बनी हुई है साथ ही जिला अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाएं भी पीड़ा बढ़ा रही हैं। यहां पर ब्लड सेप्रेशन यूनिट शुरू होने से अभिभावकों को बच्चों को लेकर जबलपुर व अन्य शहर जाने से छुटकारा तो मिला है, लेकिन अभी दवा व सुविधाएं न मिलने कष्ट बढ़ा रही हैं।

जिला अस्पताल में थैलेसीमियां व सिकलसेल के मरीजों को फिल्टर बैग नहीं मिल रहा है, फिल्टर बैग के लिए बजट न होने की बात कही जाती है, इससे ब्लड चढ़ाने पर बच्चों को संक्रमण नहीं होता। बच्चे छोटे रहते हैं, उनके लिए ठंड से बचाव के लिए कंबल आदि की सुविधा नहीं है, हीटर की सुविधा नहीं है। ऐसे बच्चों के लिए जांच के लिए अलग काउंटर होना चाहिए। अभी मरीजों को इनको एक से दो घंटे का इंतजार करना पड़ता है, थैलेसीमियां वाले बच्चों को अलग से सुविधा होने चाहिए, जो नहीं है।