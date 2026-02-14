14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

कटनी में शराब दुकान के पास चाकूबाजी, शटर गिराकर आरोपी ने खुद को बंद किया, पुलिस ने हिरासत में लिया

MP News: मध्य प्रदेश कटनी जिले में शराब की दुकान के पास हुए चाकूबाजी की घटना हुई है।

less than 1 minute read
Google source verification

कटनी

image

Himanshu Singh

Feb 14, 2026

MP News: मध्य प्रदेश के कटनी जिले में अपराधियों के बढ़ते हौसलों ने कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ताजा मामला बड़वारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम विलायत कला का है, जहां शुक्रवार शाम करीब 5 बजे शराब दुकान के पास मामूली विवाद के चलते एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया।

जानकारी के अनुसार, ग्राम विलायत कला निवासी रमेश रजक और ग्राम बनेहरा निवासी धनेंद्र रजक के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि खमतरा तिराहे के समीप स्थित शराब दुकान के सामने रमेश रजक ने धनेंद्र पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में धनेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही गिर पड़ा।

शटर गिराकर आरोपी ने खुद को बंद किया

घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भागने के बजाय पास ही स्थित एक कमरे में घुस गया और अंदर से शटर गिराकर खुद को बंद कर लिया। सूचना मिलते ही बड़वारा पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी बाहर निकलने को तैयार नहीं था। पुलिस ने घंटों तक समझाइश दी, जिसके बाद आरोपी को बाहर निकालकर हिरासत में लिया गया।

इधर, घायल धनेंद्र को तत्काल 108 एम्बुलेंस की सहायता से बड़वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे कटनी जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

इस संबंध में डॉ. संतोष कुमार डेहरिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कटनी ने बताया कि मामला संज्ञान में लिया गया है। आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है तथा घटना के कारणों की विस्तृत जांच और पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Feb 2026 04:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / कटनी में शराब दुकान के पास चाकूबाजी, शटर गिराकर आरोपी ने खुद को बंद किया, पुलिस ने हिरासत में लिया

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ओवरलोड डंपर ने बाइक सवार 2 आदिवासियों को रौंदा, गुस्साई भीड़ ने ड्राइवर के साथ पुलिस टीम को भी पीटा

Road Accident
कटनी

अग्निवीर भर्ती रैली: मैदान तैयार, प्रशासन अलर्ट, मातृभूमि की रक्षा का सपना लेकर 15 जिलों के हजारों युवा देंगे ‘परीक्षा’

Army Agniveer Recruitment Rally in Katni
कटनी

30 मीटर नीचे ‘जल सुरंग’: देश की सबसे लंबी पानी टनल से तीन जिलों की प्यास बुझेगी

Narmada Tunnel is nearing completion
कटनी

MP में बन रही देश की सबसे लंबी पानी की टनल, 4 जिलों की बुझाएगी प्यास

india biggest Underground Water Tunnel to Carry Narmada to Rewa Rewa katni MP News
कटनी

दावों और वादों की स्क्रिप्ट नहीं कटनी का होना चाहिए चहुमुखी विकास, ये काम होना जरुरी

Katni
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.