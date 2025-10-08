Patrika LogoSwitch to English

लाइफस्टाइल

Vitamin Benefits: इस विटामिन से घटता है डिमेंशिया का खतरा, रिसर्च में हुआ खुलासा

Vitamin B2 and Dementia: एक नई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि कुछ खास विटामिन्स का सेवन डिमेंशिया (Dementia) जैसी न्यूरोलॉजिकल बीमारी के खतरे को कम कर सकता है।

2 min read

भारत

image

Anamika Mishra

Oct 08, 2025

Vitamin B2 and dementia, Vitamin B2 benefits, Vitamins to reduce dementia risk, Dementia prevention with vitamins, Best vitamin for brain health, Vitamin B2 mental health benefits,

इस विटामिन से घटता है डिमेंशिया का खतरा। (Image Source: Meta AI)

Vitamin B2 Benefits: खराब खानपान और बदलती लाइफस्टाइल की वजह से लोगों में तनाव भी काफी बढ़ता जा रहा है। ये तनाव अलग-अलग बीमारियों का कारण बन सकता है। तनाव हमारे दिमाग पर गहरा प्रभाव डालता है, जिससे आगे चलकर कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दिमाग से जुड़ी बीमारी डिमेंशिया के केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि ऐसे कौन से पोषक तत्व हैं जो इन जोखिमों को कम या दूर करने में मदद कर सकते हैं। यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित स्टडी में ये सामने आया है कि विटामिन बी2 का सेवन करने से डिमेंशिया के खतरे को कम किया जा सकता है।

स्टडी में हुआ ये खुलासा

स्टडी के अनुसार, राइबोफ्लेविन (Vitamin B2) लेने वाले प्रतिभागियों में, गंभीर डिमेंशिया विकसित होने का जोखिम लगभग 49% कम था। यह शोध "समुदायों में संचार जोखिम अध्ययन (CIRCS)" का एक हिस्सा था, जिसमें 40 से 69 वर्ष की आयु के 4,171 जापानी व्यक्ति शामिल थे।

स्टडी में सामने आई ये बात

जब वैज्ञानिकों ने उम्र, लिंग, बॉडी मास इंडेक्स (BMI), धूम्रपान, शराब पीने की आदत, पिछली बीमारियां और खानपान जैसी चीजों को ध्यान में रखते हुए विश्लेषण किया, तब भी उन्होंने देखा कि राइबोफ्लेविन (Vitamin B2) का ज्यादा सेवन करने वालों में डिमेंशिया का खतरा काफी कम था। जो लोग राइबोफ्लेविन सबसे ज्यादा मात्रा में ले रहे थे, उनमें डिमेंशिया का खतरा लगभग 50% कम पाया गया, इन लोगों की तुलना में जो सबसे कम मात्रा में इसे ले रहे थे।

कैसे काम करता है राइबोफ्लेविन

राइबोफ्लेविन (Vitamin B2) शरीर में ऊर्जा बनाने, ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट को दोबारा एक्टिव करने में मदद करता है। ये प्रोसेस शरीर की कोशिकाओं को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है, इसलिए माना जाता है कि राइबोफ्लेविन दिमाग के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके साथ ही एक रिसर्च में पाया गया कि Vitamin D की कमी से डिमेंशिया का खतरा बढ़ सकता है।

राइबोफ्लेविन के रिच सोर्स

  • दूध, दही, पनीर
  • अंडे
  • कम फैट वाला मांस
  • मछली
  • हरी पत्तेदार सब्जियां
  • फलियां
  • फोर्टिफाइड अनाज और साबुत अनाज

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

08 Oct 2025 06:03 pm

Hindi News / Lifestyle News / Vitamin Benefits: इस विटामिन से घटता है डिमेंशिया का खतरा, रिसर्च में हुआ खुलासा

