Vitamin Benefits: इस विटामिन से घटता है डिमेंशिया का खतरा, रिसर्च में हुआ खुलासा

Vitamin B2 Benefits: खराब खानपान और बदलती लाइफस्टाइल की वजह से लोगों में तनाव भी काफी बढ़ता जा रहा है। ये तनाव अलग-अलग बीमारियों का कारण बन सकता है। तनाव हमारे दिमाग पर गहरा प्रभाव डालता है, जिससे आगे चलकर कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दिमाग से जुड़ी बीमारी डिमेंशिया के केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि ऐसे कौन से पोषक तत्व हैं जो इन जोखिमों को कम या दूर करने में मदद कर सकते हैं। यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित स्टडी में ये सामने आया है कि विटामिन बी2 का सेवन करने से डिमेंशिया के खतरे को कम किया जा सकता है।