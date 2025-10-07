रात होते ही दिखता है ये अजीब लक्षण? हो सकती है Vitamin B12 Deficiency की कमी

Vitamin-B12 Deficiency Warning Sign|फोटो सोर्स – Freepik
Vitamin B12 Deficiency Sign: शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन्स का पर्याप्त मात्रा में होना बेहद जरूरी होता है। जब किसी विटामिन की कमी होती है, तो शरीर कई संकेत देने लगता है, जिनसे यह पता लगाया जा सकता है कि शरीर में किस विटामिन की कमी हो रही है। ऐसी ही एक जरूरी पोषक तत्व है विटामिन B12, जिसकी कमी को लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं।
लेकिन सच्चाई यह है कि विटामिन B12 शरीर की कई जरूरी प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। इसकी कमी से सिर्फ कमजोरी, थकान, झुनझुनी या मुंह में छाले ही नहीं होते, बल्कि यह नर्वस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप भी इसके लक्षणों को समझना चाहते हैं, तो यहां जानिए इससे जुड़ी पूरी जानकारी।
विटामिन-B12 का सीधा संबंध हमारे नर्वस सिस्टम से होता है। यह न सिर्फ नर्व्स को हेल्दी रखने में मदद करता है, बल्कि शरीर के तापमान को संतुलित बनाए रखने में भी भूमिका निभाता है। जब इसकी कमी होती है, तो नर्व्स कमजोर हो जाते हैं और शरीर के टेंपरेचर को कंट्रोल करने की क्षमता घटने लगती है – खासकर रात के समय, जब शरीर आराम की स्थिति में होता है।
अगर यह लक्षण बार-बार दिखाई दें, तो इसे सामान्य थकान समझकर टालना सही नहीं। लंबे समय तक B12 की कमी रहने पर नर्व डैमेज, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और यहां तक कि दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है।
