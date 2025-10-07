Patrika LogoSwitch to English

Jaipur SMS Fire

लाइफस्टाइल

रात होते ही दिखता है ये अजीब लक्षण? हो सकती है Vitamin B12 Deficiency की कमी

Vitamin-B12 Deficiency Sign: विटामिन B12 शरीर की कई जरूरी प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। इसकी कमी से सिर्फ कमजोरी, थकान, झुनझुनी या मुंह में छाले ही नहीं होते, बल्कि यह नर्वस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा सकती है।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 07, 2025

Vitamin-B12 Deficiency Sign,विटामिन B12 की कमी के छुपे लक्षण, health news,

Vitamin-B12 Deficiency Warning Sign|फोटो सोर्स – Freepik

Vitamin B12 Deficiency Sign: शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन्स का पर्याप्त मात्रा में होना बेहद जरूरी होता है। जब किसी विटामिन की कमी होती है, तो शरीर कई संकेत देने लगता है, जिनसे यह पता लगाया जा सकता है कि शरीर में किस विटामिन की कमी हो रही है। ऐसी ही एक जरूरी पोषक तत्व है विटामिन B12, जिसकी कमी को लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं।
लेकिन सच्चाई यह है कि विटामिन B12 शरीर की कई जरूरी प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। इसकी कमी से सिर्फ कमजोरी, थकान, झुनझुनी या मुंह में छाले ही नहीं होते, बल्कि यह नर्वस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप भी इसके लक्षणों को समझना चाहते हैं, तो यहां जानिए इससे जुड़ी पूरी जानकारी।

क्यों होता है ऐसा?

विटामिन-B12 का सीधा संबंध हमारे नर्वस सिस्टम से होता है। यह न सिर्फ नर्व्स को हेल्दी रखने में मदद करता है, बल्कि शरीर के तापमान को संतुलित बनाए रखने में भी भूमिका निभाता है। जब इसकी कमी होती है, तो नर्व्स कमजोर हो जाते हैं और शरीर के टेंपरेचर को कंट्रोल करने की क्षमता घटने लगती है – खासकर रात के समय, जब शरीर आराम की स्थिति में होता है।

रात के समय दिखने वाले Vitamin-B12 की कमी के लक्षण

  • अचानक रात में पसीना आना
  • थकावट या कमजोरी महसूस होना, खासकर सुबह उठते समय आलस्य या भारीपन लगना।
  • नींद में बार-बार बाधा
  • हाथ-पैरों में झनझनाहट या सुन्नपन
  • दिल की धड़कन तेज होना
  • मन में घबराहट या बेचैनी
  • त्वचा का पीला पड़ना
  • याददाश्त कमजोर होना
  • मुंह में छाले या जीभ में जलन

इन लक्षणों को नजरअंदाज करना हो सकता है खतरनाक

अगर यह लक्षण बार-बार दिखाई दें, तो इसे सामान्य थकान समझकर टालना सही नहीं। लंबे समय तक B12 की कमी रहने पर नर्व डैमेज, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और यहां तक कि दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है।

क्या करें? – बचाव और समाधान

  • सही डाइट लें – विटामिन B12 से भरपूर फूड्स जैसे दूध, दही, अंडा, चिकन, मछली, और फोर्टिफाइड फूड्स को डाइट में शामिल करें।
  • डॉक्टर से सलाह लें – यदि लक्षण लगातार बने रहें, तो बी12 लेवल की जांच कराएं और जरूरत हो तो सप्लीमेंट्स लें।
  • वेजिटेरियन लोग विशेष ध्यान दें, क्योंकि प्लांट-बेस्ड फूड्स में बी12 कम होता है।

