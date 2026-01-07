Pongal Festival Thali 2026: केले के पत्ते पर सजा स्वाद और संस्कृति, जानें पोंगल की खास थाली का जादू

ये थाली सिर्फ खाना नहीं, एक फिलॉसफी (Philosophy) है। इसकी हर डिश एक मैसेज देती है जैसे कि अबंडेंस की, ग्रैटिट्यूड की, और नेचर के साथ कनेक्शन की।जब बर्तन से चावल उबाल खा कर बाहर गिरता है तो ये अबंडेंस के सिंबल के तौर पर दिखा जाता है। थाली में जो सब्जियां या समान इस्तेमाल होता है वो सब सीजन में हार्वेस्ट हुए होते हैं। ये धरती के साथ कनेक्शन ही मील को स्पेशल बनाता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, पोंगल जैसे फेस्टिवल्स हमें याद दिलाते हैं कि स्लो डाउन करके, परिवार के साथ बैठो, और खाना शेयर करना कितना अच्छा होता है। ये न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड खाना जैसे दाल से प्रोटीन, राइस से कार्बोहाइड्रेट्स, सब्जियों से विटामिन्स सब कम्प्लीट मील है जो बॉडी और सोल दोनों को नरिश करता है। केले के पत्ते पर बैठकर हाथ से खाने का अनुभव ही कुछ और होता है।