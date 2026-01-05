Makar Sankranti 2026 Upay: मकर संक्रांति के दिन जरूर करें ये अचूक उपाय, कुंडली में मौजूद पितृ दोष से मिलेगा छुटकारा

Makar Sankranti 2026 Upay:मकर संक्रांति का त्योहार हर माघ मास की संक्रांति तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन सूर्य ग्रह धनु राशि से निकलकर का मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। इस साल सूर्य ग्रह 14 जनवरी 4 बजकर 13 मिनट पर मकर राशि में गोचर करेंगे। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और दान करने का विधान है। इस दिन दान करने से साधक को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में मकर संक्रांति के दिन के लिए कुछ खास उपायों के बारे में बताया गया है। यदि हम मकर संक्रांति के दिन इन खास उपायों को करते हैं तो हमें पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। आइए जाने मकर संक्रांति के उपायों के बारे में।