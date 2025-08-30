Patrika LogoSwitch to English

मन में बार-बार उठते हैं निगेटिव ख्याल? वजह हो सकती है Vitamin B12 की कमी

Vitamin B12: कभी-कभी हमारे मन में ऐसे विचार आने लगते हैं जो न तो हमें पसंद आते हैं और न ही चाहकर भी रोक पाते हैं।आमतौर पर हम इसे स्ट्रेस, थकान या मानसिक कमजोरी मानते हैं, लेकिन कुछ मामलों में इसके पीछे सिर्फ खराब लाइफस्टाइल ही नहीं, बल्कि कुछ पोषक तत्वों की कमी, जैसे कि विटामिन B12 की कमी भी हो सकती है।

भारत

MEGHA ROY

Aug 30, 2025

Can vitamin B12 deficiency cause negative thinking?

Vitamin B12 Deficiency: कभी-कभी हमारे मन में ऐसे विचार आने लगते हैं जो न तो हमें पसंद आते हैं और न ही चाहकर भी रोक पाते हैं, जैसे उदासी, चिड़चिड़ापन, बेवजह डर और नकारात्मक सोच।आमतौर पर हम इसे स्ट्रेस, थकान या मानसिक कमजोरी मानते हैं, लेकिन कुछ मामलों में इसके पीछे सिर्फ खराब लाइफस्टाइल ही नहीं, बल्कि कुछ पोषक तत्वों की कमी, जैसे कि विटामिन B12 की कमी भी हो सकती है।आइए जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी कैसे हमारे मन और सोच पर असर डालती है।

क्यों जरूरी है विटामिन B12?

विटामिन B12 शरीर के एक अहम पोषक तत्वों में से एक है, जो रेड ब्लड सेल्स बनाने, नर्वस सिस्टम को मजबूत रखने, और दिमाग में बनने वाले DNA के निर्माण में मदद करता है। यह न्यूरोट्रांसमीटर को भी प्रभावित करता है, जिनसे हमारे मूड और सोचने-समझने की क्षमता जुड़ी होती है।
यही वजह है कि अगर शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाए, तो व्यक्ति चिंता, चिड़चिड़ापन, अनसुकून और डिप्रेशन महसूस करने लगता है। साथ ही, बार-बार नकारात्मक ख्याल भी मन में आने लगते हैं।

क्यों आते हैं परेशान करने वाले ख्याल?

कई रिसर्च में सामने आया है कि विटामिन B12 और B-कॉम्प्लेक्स ग्रुप के अन्य विटामिन्स दिमाग के लिए "फ्यूल" का काम करते हैं। इनकी कमी से दिमाग़ को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता, जिससे मूड स्विंग्स, मेंटल क्लैरिटी में कमी और निगेटिव थॉट्स बढ़ने लगते हैं। धीरे-धीरे यह स्थिति डिप्रेशन और एंग्जायटी का रूप ले सकती है।

विटामिन B12 की कमी के संकेत शरीर भी देता है

अगर शरीर में Vitamin B12 की कमी हो जाए, तो इसके लक्षणों में एनर्जी लेवल का गिरना, थकान महसूस होना, त्वचा, बाल और नाखूनों की सेहत बिगड़ना, सांस लेने में परेशानी, और गर्दन और कंधों में मसल्स पेन शामिल हैं। अगर ये लक्षण लंबे समय तक बने रहें, तो यह B12 की कमी का संकेत हो सकता है और डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है।

किन फूड्स से पूरी होगी विटामिन B12 की कमी?

  • डेयरी प्रोडक्ट्स: दूध, पनीर और दही का सेवन भी फायदेमंद है।
  • नॉन-वेजिटेरियन सोर्स: चिकन, मछली, अंडे और रेड मीट विटामिन B12 के बेहतरीन स्रोत हैं।
  • वेजिटेरियन ऑप्शन: जो लोग नॉन-वेज नहीं खाते, उनके लिए फोर्टिफाइड सीरियल्स, फोर्टिफाइड प्लांट-बेस्ड मिल्क (सोया या बादाम दूध) और न्यूट्रिशनल यीस्ट अच्छे विकल्प हो सकते हैं।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

