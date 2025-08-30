मन में बार-बार उठते हैं निगेटिव ख्याल? वजह हो सकती है Vitamin B12 की कमी

Vitamin B12 Deficiency: कभी-कभी हमारे मन में ऐसे विचार आने लगते हैं जो न तो हमें पसंद आते हैं और न ही चाहकर भी रोक पाते हैं, जैसे उदासी, चिड़चिड़ापन, बेवजह डर और नकारात्मक सोच।आमतौर पर हम इसे स्ट्रेस, थकान या मानसिक कमजोरी मानते हैं, लेकिन कुछ मामलों में इसके पीछे सिर्फ खराब लाइफस्टाइल ही नहीं, बल्कि कुछ पोषक तत्वों की कमी, जैसे कि विटामिन B12 की कमी भी हो सकती है।आइए जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी कैसे हमारे मन और सोच पर असर डालती है।

