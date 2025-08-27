Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Vitamin Deficiency: सांस फूलने की समस्या से हैं परेशान, तो हो सकती है इस विटामिन की कमी

Vitamin Deficiency in Humans: अक्सर थोड़ी सी शारीरिक मेहनत के बाद लोगों को सांस फूलने की समस्या और थकान महसूस होने लगती है। आइए जानते हैं ऐसा किस विटामिन की कमी से होता है।

भारत

Anamika Mishra

Aug 27, 2025

Vitamin Deficiency, Vitamin Deficiency in humans, Vitamin D Deficiency,
विटामिन डी की कमी से होने वाली समस्याएं। (Image Source: Meta AI)

Vitamin: आजकल की बदलती लाइफस्टाइल और खाने में लापरवाही के कारण लोगों को कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। थोड़ी सी मेहनत के बाद लोग काफी जल्द थक जाते हैं, साथ ही लोगों में सांस फूलने की समस्या भी देखने को मिलती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कोई आम बात नहीं है, ज्यादा मेहनत करने पर ऐसी परेशानी होना मामूली बात है। लेकिन, कई बार ये दिक्कत तब होती है जब शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ हो। चलिए जानते हैं कि किस विटामिन की कमी से सांस फूलने जैसी सस्याएं हो सकती हैं।

किस विटामिन की कमी से हो सकती है समस्या (Vitamin Deficiency)

आम कारणों की बात करें तो एलर्जी, इंफेक्शन, गले में सूजन, टॉन्सिल्स, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या फिर फेफड़ों से जुड़ी अन्य बीमारियां के कारण भी आपको सांस फूलने की समस्या हो सकती है। लेकिन, अगर आपको ऐसी कोई परेशानी नहीं है और इसके बावजूद भी आपको सांस फूलने जैसे समस्या हो रही है तो ये इसके पीछे विटामिन्स की कमी वजह हो सकती है। खासकर विटामिन डी की कमी से ये समस्या ज्यादा हो सकती है।

ये भी पढ़ें

Screwworms News : दुनियाभर में मक्खी का खौफ! जानिए क्या है ये स्क्रूवर्म परजीवी और कितना खतरनाक है
स्वास्थ्य
Screwworms, Screwworms news, Screwworm treatment,

विटामिन डी की कमी? (Vitamin D Deficiency)

विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ ही हमारे फेफड़ों को भी सही रखने में मदद करता है। शरीर में विटामिन डी की कमी होने से फेफड़ों का फंक्शन कमजोर पड़ने लगता है। इससे सांस लेने में कठिनाई, सीने में भारीपन या जकड़न और जल्दी थकान जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। लंबे समय तक इसकी कमी बनी रहे तो अस्थमा और ब्रोंकाइटिस का खतरा भी बढ़ सकता है। विटामिन डी की कमी से शरीर में सूजन, सांस फूलना, हड्डियों में दर्द, आदि की समस्या हो सकती है।

विटामिन डी की कमी को कैसे करें दूर? (How to overcome Vitamin D deficiency?)

विटामिन डी की कमी दूर करमे का नेचुरल तरीका है धूप। इसके लिए सुबह की धूप सबसे कारगर मानी गई है। सुबह 10 से 15 मिनट की धूप लेना आपकी सेहत के लिए मददगार हो सकता है। ऐसा करने से शरीर को पर्याप्त विटामिन डी मिलता है।

डाइट में सामिल करें ये चीजें (Add These Things In Your Diet)

इसके अलावा अगर आप अपनी डाइट में दूध और दूध से बनी चीजें (जैसे दही, पनीर), अंडा, मछली और मीट, खट्टे फल आदि शामिल करने से भी विटामिन डी की कमी को दूर किया जा सकता है। इन सब चीजों को डाइट में शामिल करने से शरीर को जरूरी पोषण मिलेगा साथ ही सांस संबंधी समस्याएं भी कम हो सकती हैं।

ये भी पढ़ें

Egg In Breakfast: ब्राटफेस्ट में अंडा खाना कितना हेल्दी है? खासतौर पर ये 3 लोग बनाए रखें दूरी
लाइफस्टाइल
Egg In Breakfast, egg breakfast benefits, egg health benefits in morning,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

लाइफस्टाइल

Updated on:

27 Aug 2025 06:02 pm

Published on:

27 Aug 2025 06:01 pm

Hindi News / Health / Vitamin Deficiency: सांस फूलने की समस्या से हैं परेशान, तो हो सकती है इस विटामिन की कमी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.