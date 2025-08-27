Vitamin Deficiency: सांस फूलने की समस्या से हैं परेशान, तो हो सकती है इस विटामिन की कमी

Vitamin: आजकल की बदलती लाइफस्टाइल और खाने में लापरवाही के कारण लोगों को कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। थोड़ी सी मेहनत के बाद लोग काफी जल्द थक जाते हैं, साथ ही लोगों में सांस फूलने की समस्या भी देखने को मिलती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कोई आम बात नहीं है, ज्यादा मेहनत करने पर ऐसी परेशानी होना मामूली बात है। लेकिन, कई बार ये दिक्कत तब होती है जब शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ हो। चलिए जानते हैं कि किस विटामिन की कमी से सांस फूलने जैसी सस्याएं हो सकती हैं।
आम कारणों की बात करें तो एलर्जी, इंफेक्शन, गले में सूजन, टॉन्सिल्स, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या फिर फेफड़ों से जुड़ी अन्य बीमारियां के कारण भी आपको सांस फूलने की समस्या हो सकती है। लेकिन, अगर आपको ऐसी कोई परेशानी नहीं है और इसके बावजूद भी आपको सांस फूलने जैसे समस्या हो रही है तो ये इसके पीछे विटामिन्स की कमी वजह हो सकती है। खासकर विटामिन डी की कमी से ये समस्या ज्यादा हो सकती है।
विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ ही हमारे फेफड़ों को भी सही रखने में मदद करता है। शरीर में विटामिन डी की कमी होने से फेफड़ों का फंक्शन कमजोर पड़ने लगता है। इससे सांस लेने में कठिनाई, सीने में भारीपन या जकड़न और जल्दी थकान जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। लंबे समय तक इसकी कमी बनी रहे तो अस्थमा और ब्रोंकाइटिस का खतरा भी बढ़ सकता है। विटामिन डी की कमी से शरीर में सूजन, सांस फूलना, हड्डियों में दर्द, आदि की समस्या हो सकती है।
विटामिन डी की कमी दूर करमे का नेचुरल तरीका है धूप। इसके लिए सुबह की धूप सबसे कारगर मानी गई है। सुबह 10 से 15 मिनट की धूप लेना आपकी सेहत के लिए मददगार हो सकता है। ऐसा करने से शरीर को पर्याप्त विटामिन डी मिलता है।
इसके अलावा अगर आप अपनी डाइट में दूध और दूध से बनी चीजें (जैसे दही, पनीर), अंडा, मछली और मीट, खट्टे फल आदि शामिल करने से भी विटामिन डी की कमी को दूर किया जा सकता है। इन सब चीजों को डाइट में शामिल करने से शरीर को जरूरी पोषण मिलेगा साथ ही सांस संबंधी समस्याएं भी कम हो सकती हैं।