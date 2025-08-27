Vitamin Deficiency: सांस फूलने की समस्या से हैं परेशान, तो हो सकती है इस विटामिन की कमी

Vitamin: आजकल की बदलती लाइफस्टाइल और खाने में लापरवाही के कारण लोगों को कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। थोड़ी सी मेहनत के बाद लोग काफी जल्द थक जाते हैं, साथ ही लोगों में सांस फूलने की समस्या भी देखने को मिलती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कोई आम बात नहीं है, ज्यादा मेहनत करने पर ऐसी परेशानी होना मामूली बात है। लेकिन, कई बार ये दिक्कत तब होती है जब शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ हो। चलिए जानते हैं कि किस विटामिन की कमी से सांस फूलने जैसी सस्याएं हो सकती हैं।