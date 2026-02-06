Bird Flu Human Risk: बर्ड फ्लू H5N1 फिर चर्चा में! इंसानों के लिए कितना खतरनाक है यह वायरस?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के आंकड़े काफी डराने वाले हैं। जनवरी 2003 से दिसंबर 2025 तक 25 देशों में 993 इंसानी मामले सामने आए हैं। इनमें से 477 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी इस वायरस से संक्रमित करीब 48 फीसदी लोगों की जान चली गई।अधिकतर मामलों में इंसानों को यह संक्रमण संक्रमित पक्षियों या पोल्ट्री के सीधे संपर्क में आने से हुआ है। हाल के महीनों में अमेरिका समेत कुछ देशों में डेयरी फार्म में काम करने वाले मजदूरों में भी इसके मामले सामने आए हैं।