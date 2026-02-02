Oral Cancer Risk: मुंह में दिखें ये सफेद या लाल दाग तो हो जाएं सतर्क! कहीं आप अनजाने में कैंसर तो नहीं पाल रहे?

बेंगलुरु के KIMS हॉस्पिटल्स में ऑन्कोलॉजी के चेयरमैन डॉ. संदीप नायक बताते हैं कि जब हम शराब पीते हैं, तो शरीर में एक जहरीला केमिकल बनता है जिसे एसीटाल्डिहाइड कहते हैं। यह मुंह की कोशिकाओं के DNA को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा शराब मुंह की अंदरूनी त्वचा को कमजोर बना देती है, जिससे हानिकारक तत्व आसानी से अंदर प्रवेश कर जाते हैं। शराब लार बनने की प्रक्रिया भी कम कर देती है, जबकि लार मुंह की प्राकृतिक सुरक्षा होती है। जब लार कम हो जाती है, तो मुंह में सूजन और इंफेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। अगर यह सब लंबे समय तक चलता रहे, तो कोशिकाएं सही तरीके से ठीक नहीं हो पातीं और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।