2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Oral Cancer Risk: मुंह में दिखें ये सफेद या लाल दाग तो हो जाएं सतर्क! कहीं आप अनजाने में कैंसर तो नहीं पाल रहे?

Oral Cancer Risk: ओरल कैंसर सिर्फ तंबाकू से नहीं होता। रोज शराब पीने से भी खतरा बढ़ता है। जानिए लक्षण, कारण और बचाव के आसान तरीके।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Feb 02, 2026

Oral Cancer Risk

Oral Cancer Risk (photo- freepik)

Oral Cancer Risk: अक्सर लोगों को लगता है कि ओरल कैंसर सिर्फ सिगरेट, बीड़ी या तंबाकू चबाने से होता है। जो लोग तंबाकू नहीं लेते, वे खुद को सुरक्षित मान लेते हैं। लेकिन सच यह है कि रोज शराब पीने की आदत भी मुंह के कैंसर का खतरा बढ़ा सकती है, भले ही व्यक्ति तंबाकू न लेता हो।

भारत में हुए एक अध्ययन में सामने आया है कि 10 में से 6 से ज्यादा ओरल कैंसर के मामले शराब और स्मोकलेस तंबाकू जैसे गुटखा, खैनी और पान से जुड़े हुए हैं। इस रिसर्च के मुताबिक, देश में करीब 62% ओरल कैंसर के मामले तंबाकू और शराब दोनों के इस्तेमाल की वजह से होते हैं। इससे साफ है कि शराब अकेले भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर बन सकती है।

शराब कैसे बढ़ाती है ओरल कैंसर का खतरा?

बेंगलुरु के KIMS हॉस्पिटल्स में ऑन्कोलॉजी के चेयरमैन डॉ. संदीप नायक बताते हैं कि जब हम शराब पीते हैं, तो शरीर में एक जहरीला केमिकल बनता है जिसे एसीटाल्डिहाइड कहते हैं। यह मुंह की कोशिकाओं के DNA को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा शराब मुंह की अंदरूनी त्वचा को कमजोर बना देती है, जिससे हानिकारक तत्व आसानी से अंदर प्रवेश कर जाते हैं। शराब लार बनने की प्रक्रिया भी कम कर देती है, जबकि लार मुंह की प्राकृतिक सुरक्षा होती है। जब लार कम हो जाती है, तो मुंह में सूजन और इंफेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। अगर यह सब लंबे समय तक चलता रहे, तो कोशिकाएं सही तरीके से ठीक नहीं हो पातीं और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।

ओरल कैंसर के शुरुआती लक्षण

ओरल कैंसर के कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे मुंह के अंदर सफेद या लाल धब्बे, मुंह पूरा न खुल पाना, बिना वजह खून आना, दांतों का ढीला होना, खाना चबाने या निगलने में दर्द होना। अगर ऐसे लक्षण 2 से 3 हफ्तों तक बने रहें, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। समय पर जांच से इलाज आसान हो जाता है।

ओरल कैंसर के अन्य कारण

तंबाकू और शराब के अलावा भी कुछ चीजें जोखिम बढ़ा सकती हैं। जैसे मुंह की ठीक से सफाई न रखना, दांत का नुकीला किनारा जो मुंह को बार-बार चोट पहुंचाए, HPV इंफेक्शन, होंठों पर ज्यादा धूप लगना और मुंह में लंबे समय तक सूजन रहना।

बचाव के आसान तरीके

ओरल कैंसर से बचने के लिए सबसे जरूरी है तंबाकू और शराब से दूरी बनाना। इसके अलावा नियमित डेंटल चेकअप कराना, मुंह की साफ-सफाई रखना, संतुलित आहार लेना, समय-समय पर कैंसर स्क्रीनिंग कराना और इसके लक्षणों के बारे में जानकारी रखना भी जरूरी है। डॉ. संदीप नायक के अनुसार, जागरूकता, समय पर पहचान और सही कदम उठाकर ओरल कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें

Cancer Treatment: बड़ी कामयाबी! अब फ्री में पेट के बैक्टीरिया से खत्म होगा कैंसर, अभी जानें क्या है नई खोज?
स्वास्थ्य
cancer treatment

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Feb 2026 12:37 pm

Hindi News / Health / Oral Cancer Risk: मुंह में दिखें ये सफेद या लाल दाग तो हो जाएं सतर्क! कहीं आप अनजाने में कैंसर तो नहीं पाल रहे?
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

क्या आप भी खरीद रहे हैं Cancer की महंगी दवा? रुकिए! सरकार ने इन 17 ड्रग्स पर दी राहत, अभी चेक करें इनके नाम

Cancer Treatment Cost
स्वास्थ्य

Nipah Virus High Alert: मास्क और लॉकडाउन का सच! एशिया में फिर लौटा जानलेवा वायरस, अभी जानें क्या भारत में भी लगेगी यात्रा पर रोक

nipah virus
स्वास्थ्य

Cancer Treatment: बड़ी कामयाबी! अब फ्री में पेट के बैक्टीरिया से खत्म होगा कैंसर, अभी जानें क्या है नई खोज?

cancer treatment
स्वास्थ्य

Virat Kohli का फिटनेस ट्रैकर बनाने वाला CEO नाश्ते में क्या खाता है? 8 अंडे और मेडिटेशन के कनेक्शन का खोला राज

WHOOP CEO Will Ahmed, Will Ahmed daily routine, Billionaire lifestyle routin,
लाइफस्टाइल

Budget 2026: इन राज्यों के लिए खुशखबरी! बजट की ये नई घोषणा बदल देगी भारत के हेल्थ सिस्टम का नक्शा

Union Budget 2026
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.