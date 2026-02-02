Thyroid Early Symptoms: जिसे आप आलस समझ रहे हैं, वो कहीं थायरॉइड तो नहीं? ये 3 लक्षण चीख-चीख कर दे रहे हैं चेतावनी

थायरॉइड एक छोटा सा, तितली के आकार का ग्रंथि (ग्लैंड) है, जो गर्दन के आगे की तरफ होती है। यह हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है यानी शरीर कितनी तेजी से काम करेगा, ऊर्जा कैसे बनेगी और कई जरूरी प्रक्रियाएं कैसे चलेंगी। जब थायरॉइड हार्मोन कम या ज्यादा बनने लगते हैं, तो शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और धीरे-धीरे लक्षण दिखने लगते हैं। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉ. श्वेता बुद्याल बताती हैं कि थायरॉइड की समस्या कई बार बिना साफ संकेत दिए चुपचाप शरीर में बनी रहती है, इसलिए लोग इसके शुरुआती लक्षण पहचान नहीं पाते।