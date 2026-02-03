3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Nipah Virus Alert: मेघालय में हाई अलर्ट! स्वास्थ्य मंत्री ने बताई जानलेवा वायरस से बचने की तैयारी

Nipah Virus Alert: मेघालय सरकार ने निपाह वायरस के प्रकोप को देखते हुए राज्य में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री वैलादमिकी श्याला (Wailadmiki Shylla) का कहना है कि वर्तमान में राज्य में कोई भी संक्रमित मामला नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Feb 03, 2026

nipah virus

nipah virus (image- gemini)

Nipah Virus Alert: मौत के वायरस की जो एंट्री भारत में हुई है, उसने भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हड़कंप मचा दिया है। ज्यादातर देशों ने अपने यहां हाई अलर्ट के साथ कोरोना की तरह स्क्रीनिंग शुरू कर दी है, इसके साथ ही हवाईअड्डों पर यात्रा का इतिहास भी देखा जाने लगा है। इसी कशमकश में भारत के मेघालय राज्य में बिना कोई मामला आए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब हम इसी से समझ सकते हैं कि यह वायरस कितना खतरनाक है।

स्वास्थ्य मंत्री वैलादमिकी श्याला (Wailadmiki Shylla) का कहना है कि वर्तमान में राज्य में कोई भी संक्रमित मामला नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। यह सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि एक ऐसी चुनौती है जिससे निपटने के लिए आपकी जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है।

क्या है राज्य सरकार की रणनीति?(Nipah Reality Check)

मेघालय के स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कहा है कि राज्य में अभी तक कोई भी मामला इससे पीड़ित नहीं है, लेकिन इस जानलेवा वायरस से बचने का सबसे बड़ा साधन जागरूकता है। सरकार ने निपाह से बचने के लिए कई कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य विभाग संदिग्ध लक्षणों वाले मरीजों की कड़ी निगरानी कर रहा है। पड़ोसी राज्यों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। लोगों को वायरस के प्रसार के तरीकों के बारे में शिक्षित किया जा रहा है ताकि अफवाहों और दहशत को रोका जा सके।

निपाह वायरस पर क्या बोले स्वास्थ्य मंत्री?(Brain Fever Alert)

2 फरवरी, 2026 को मीडिया से बात करते हुए मंत्री वैलादमिकी श्याला (Wailadmiki Shylla) ने साफ कहा, "अभी तक मेघालय में निपाह का कोई भी पुख्ता केस नहीं मिला है, लेकिन हम जोखिम नहीं ले सकते। विभाग पूरी तरह तैयार है।" उन्होंने जनता से अपील की है कि वे पैनिक न करें, बल्कि सतर्क रहें। मंत्री श्यला ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें बॉर्डर इलाकों और अस्पतालों में तैनात हैं। सरकार की रणनीति स्पष्ट है: निगरानी, तेजी और सही जानकारी।

निपाह से बचना है तो क्या करें?(Nipah Prevention Tips)

  • ऐसे फल न खाएं जिनमें पक्षियों या जानवरों के दांतों के निशान हों या जो जमीन पर गिरे हों।
  • कच्चे खजूर के रस (ताड़ी) को न पिएं।
  • नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोएं।
  • यदि किसी में निपाह के लक्षण दिखें, तो उनसे दूर रहें।

डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से न आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

03 Feb 2026 11:25 am

Hindi News / Health / Nipah Virus Alert: मेघालय में हाई अलर्ट! स्वास्थ्य मंत्री ने बताई जानलेवा वायरस से बचने की तैयारी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Endometriosis Symptoms: 19 करोड़ महिलाएं हैं इस बीमारी की शिकार! कहीं आप भी तो नहीं कर रहीं शरीर के इन इशारों को अनदेखा?

Endometriosis Symptoms
स्वास्थ्य

Heart Attack: महिलाओं से 10 साल पहले ही फेल हो सकता है पुरुषों का दिल! नई रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा

heart attack
स्वास्थ्य

विश्व कैंसर दिवस से पहले मरीजों को मिली बड़ी सौगात, गांवों के लोगों को भी मिलेगा सीधा फायदा

Cancer
उदयपुर

नई रिसर्च में खुलासा: 99% लोग नहीं जानते ये बात! लंबी और स्वस्थ जिंदगी का ये है राज

Longevity Secrets
स्वास्थ्य

Autoimmune Disease: दवा खाकर भी नहीं मिल रहा आराम? कहीं आप भी तो नहीं जूझ रहे ऑटोइम्यून डिजीज से? जानिए लक्षण, कारण और इलाज

Autoimmune Disease
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.