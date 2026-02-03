Nipah Virus Alert: मेघालय में हाई अलर्ट! स्वास्थ्य मंत्री ने बताई जानलेवा वायरस से बचने की तैयारी

मेघालय के स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कहा है कि राज्य में अभी तक कोई भी मामला इससे पीड़ित नहीं है, लेकिन इस जानलेवा वायरस से बचने का सबसे बड़ा साधन जागरूकता है। सरकार ने निपाह से बचने के लिए कई कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य विभाग संदिग्ध लक्षणों वाले मरीजों की कड़ी निगरानी कर रहा है। पड़ोसी राज्यों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। लोगों को वायरस के प्रसार के तरीकों के बारे में शिक्षित किया जा रहा है ताकि अफवाहों और दहशत को रोका जा सके।