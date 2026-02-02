वो बीमारियां जो शरीर को धीरे-धीरे खत्म कर देती हैं…जानिए उन 7 Rare Diseases के नाम जिसका इलाज हुआ सस्ता

Budget 2026 में सरकार ने ऐसे मरीजों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि 7 और Rare Diseases को कस्टम ड्यूटी छूट के दायरे में लाया जाएगा। अब इन बीमारियों के लिए जरूरी दवाएं, मेडिकल फूड और थैरेपी बिना बेसिक कस्टम ड्यूटी के व्यक्तिगत रूप से इम्पोर्ट की जा सकेंगी।