Bird Diseases Prevention Tips : क्या आप जानते हैं पक्षी आपके घर ला सकते हैं ये 5 बीमारियां

Bird Diseases Prevention Tips : पक्षी हमारे आस-पास की दुनिया को और खूबसूरत बना देते हैं उनकी चहचहाहट और उड़ान से घर-आंगन में जान सी आ जाती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे घरों या शहरों के आसपास रहने वाले कुछ आम पक्षी, जैसे कबूतर या गौरैया, कभी-कभी बीमारियां भी फैला सकते हैं। छतों पर बैठे कबूतरों से लेकर अटारी में घोंसला बनाने वाली गौरैया तक, ये पक्षी अनजाने में कुछ ऐसे कीटाणु फैला देते हैं जो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।