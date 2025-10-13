World Thrombosis Day 2025 : खून के थक्के के 7 गंभीर लक्षण जिन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है

World Thrombosis Day 2025 : विश्व थ्रोम्बोसिस दिवस हर साल 13 अक्टूबर को थ्रोम्बोसिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। थ्रोम्बोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें नसों या धमनियों में रक्त के थक्के बन जाते हैं और दिल का दौरा, स्ट्रोक या फुफ्फुसीय अन्त:शल्यता जैसी जानलेवा स्थितियां पैदा कर सकते हैं। सीनियर फिजिशियन डॉक्टर टी पी शर्मा ने कहा कि रक्त के थक्कों को रोका जा सकता है और ठीक भी किया जा सकता है, लेकिन खतरे की जल्द पहचान जान बचाने में मदद कर सकती है। आपको ये बातें जाननी चाहिए।