World Thrombosis Day 2025 : खून के थक्के के 7 गंभीर लक्षण जिन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है

World Thrombosis Day 2025 : विश्व थ्रोम्बोसिस दिवस हर साल 13 अक्टूबर को थ्रोम्बोसिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। थ्रोम्बोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें नसों या धमनियों में रक्त के थक्के बन जाते हैं और दिल का दौरा, स्ट्रोक या फुफ्फुसीय अन्त:शल्यता जैसी जानलेवा स्थितियां पैदा कर सकते हैं। सीनियर फिजिशियन डॉक्टर टी पी शर्मा ने कहा कि रक्त के थक्कों को रोका जा सकता है और ठीक भी किया जा सकता है, लेकिन खतरे की जल्द पहचान जान बचाने में मदद कर सकती है। आपको ये बातें जाननी चाहिए।
डॉक्टर टी पी शर्मा ने बताया थ्रोम्बोसिस ब्लड के गाढ़ा होने और रक्त वाहिकाओं में रक्त के जमाव के कारण होता है जिससे ब्लड सर्कुलेशन अवरुद्ध हो जाता है। यह गहरी नसों (जिसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस या डीवीटी कहा जाता है) या धमनियों में हो सकता है। इनमें से कुछ कारक, जैसे लंबे समय तक गतिहीनता, सर्जरी, धूम्रपान, मोटापा या अन्य स्वास्थ्य स्थितियां, जोखिम निर्धारक हैं। शुरुआती लक्षणों को समझना महत्वपूर्ण है ताकि समय रहते हस्तक्षेप किया जा सके।
कुछ पैरों या बाजुओं में सूजन, जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता, डीवीटी का एक और विशिष्ट लक्षण है। प्रभावित क्षेत्र में दर्द हो सकता है या भारीपन महसूस हो सकता है, और सूजन धीरे-धीरे दिखाई दे सकती है। अचानक और लगातार सूजन होने पर आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
थक्के से जुड़ा दर्द आमतौर पर पिंडली या जांघ में शुरू होता है और ऐंठन या दर्द जैसा हो सकता है। यह दर्द सामान्य मांसपेशियों के दर्द से अलग होता है, क्योंकि यह आराम या खिंचाव से ठीक नहीं होता। स्थानीय दर्द पर ध्यान देकर जो सामान्य नहीं है इसका जल्दी पता लगाया जा सकता है।
ब्लड क्लॉट्स बनने से त्वचा लाल, नीली या पीली हो सकती है। रंगहीनता के साथ-साथ प्रभावित हिस्से में गर्माहट या चमक भी आ सकती है। यह एक शुभ संकेत नहीं है जिसे नज़रअंदाज़ किया जा सकता है।
जब थक्का फेफड़ों में पहुंच जाता है (पल्मोनरी एम्बोलिज़्म), तो इससे अचानक सांस लेने में तकलीफ, तेज दिल की धड़कन और सीने में दर्द हो सकता है। हल्की सांस लेने की समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज़्म संभावित रूप से घातक हो सकता है।
हृदय की धमनियों में थक्के बनने से सीने में बेचैनी, जकड़न या दबाव हो सकता है जो कंधे, बांह या जबड़े तक फैल सकता है। ये लक्षण दिल के दौरे जैसे होते हैं और इसलिए तत्काल चिकित्सा सहायता लेना ज़रूरी है।
बिना किसी विशेष कारण के अचानक खांसी या खून खांसना भी फेफड़ों में थक्के का संकेत हो सकता है। गंभीर जटिलताओं से बचने के लिए इस लक्षण में नजदीकी चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है।
रक्त संचार में थक्के के कारण होने वाली गड़बड़ी के सूक्ष्म लक्षणों में बिना किसी स्पष्ट कारण के असामान्य रूप से थकान, चक्कर आना या चक्कर आना शामिल हो सकता है। ये लक्षण, हालांकि विशिष्ट नहीं हैं, लेकिन अगर ये धीरे-धीरे प्रकट नहीं होते या ठीक नहीं होते, तो इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।
