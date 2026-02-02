Tuberculosis Treatment: क्या 2026 में खत्म होगी टीबी? वैज्ञानिकों ने लैब में बनाया इंसानी फेफड़ा, IISc की बड़ी खोज!

IISc के डॉ. रचित अग्रवाल और उनकी टीम के अनुसार, पुराने 2D मॉडल कई बार दवाओं के असर को सही से नहीं दिखा पाते थे। उदाहरण के लिए, टीबी की प्रमुख दवा 'पायराजीनामाइड' पुराने मॉडल में बेअसर दिखती थी, लेकिन इस नए 3D मॉडल में इसने वैसा ही असर दिखाया जैसा मरीज के शरीर में दिखाती है। इसका मतलब है कि अब नई दवाओं को बाजार में लाने से पहले उनकी जांच अधिक भरोसेमंद तरीके से हो सकेगी।