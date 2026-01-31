Sadhvi Prem Baisa Death News: साध्वी प्रेम बाईसा के निधन से उठा बड़ा सवाल! क्या गलत इंजेक्शन ले सकता है जान? इंजेक्शन लगवाने से पहले जान लें ये बातें

Sadhvi Prem Baisa Death News: राजस्थान की लोकप्रिय आध्यात्मिक गुरु साध्वी प्रेम बाईसा की मौत ने सबको चौंका दिया है। परिजनों का आरोप है कि सामान्य अस्वस्थता के बाद एक कंपाउंडर द्वारा घर पर लगाए गए इंजेक्शन ने उनकी जान ले ली। यह घटना हमारी उस बड़ी गलती को उजागर करती है कि सामान्य सर्दी-जुकाम हो या खांसी, हम लोग डॉक्टर के पास जाने के बजाय घर पर ही किसी कंपाउंडर से बिना डॉक्टरी सलाह के इंजेक्शन लगवा लेते हैं। आइए जानते हैं कि इंजेक्शन लगवाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।