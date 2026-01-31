Sadhvi Prem Baisa Death News: मां की साया 5 साल में छूटी, 25 की उम्र में थम गई सांसें, कौन थीं प्रेम बाईसा?जानिए परिवार और कमाई जुड़ी जानकारी

Sadhvi Prem Baisa Death News: महज 25 साल की उम्र में साध्वी प्रेम बाईसा की रहस्यमयी मौत ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। 5 साल की उम्र में मां का साया खोने वाली प्रेम बाईसा ने कम उम्र में ही सांसारिक मोह त्यागकर साध्वी का जीवन अपना लिया था। जोधपुर के एक आश्रम में नाथ परंपरा के अनुसार उन्हें भगवा वस्त्र पहनाकर बैठी हुई अवस्था में समाधि दी गई, लेकिन उनकी मौत के हालात कई सवाल खड़े कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें एक इंजेक्शन लगाया गया था, जिसके बाद संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। अब लोग जानना चाहते हैं कौन थीं साध्वी प्रेम बाईसा, उनका परिवार और उनकी कमाई का स्रोत क्या था?