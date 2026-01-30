Sadhvi Death Case: साध्वी प्रेम बाईसा की मौत का मामला पहुंचा विधानसभा, उच्चस्तरीय जांच की उठी मांग, मंत्री जवाहर सिंह बोले…

राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने साध्वी की मौत पर कहा कि साध्वी सनातन की प्रचारक थी। उनकी मौत को लेकर कई जानकारी सामने आई है। परिजन कर रहे हैं कि गलत इंजेक्शन लगने से मौत हुई। वहीं, अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि साध्वी को मृत अवस्था में लाया गया था। सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा चल रही है। लेकिन, पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस जांच के बाद पूरे मामले का खुलासा करेगी।