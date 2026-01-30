30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

जयपुर

Sadhvi Death Case: साध्वी प्रेम बाईसा की मौत का मामला पहुंचा विधानसभा, उच्चस्तरीय जांच की उठी मांग, मंत्री जवाहर सिंह बोले…

Sadhvi Prem Baisa Death Case: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और बीजेपी विधायक बालमुकुंदाचार्य ने साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की।

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jan 30, 2026

Sadhvi Death Case

साध्वी प्रेम बाईसा व मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म। पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। राजस्थान की प्रसिद्ध कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद प्रदेशभर में उनके भक्तों में आक्रोश व्याप्त है। साध्वी के निधन के बाद कई भक्तों ने उनके पिता वीरमनाथ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी बीच अब यह मामला विधानसभा तक जा पहुंचा है।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और हवामहल से बीजेपी विधायक बालमुकुंदाचार्य ने इस मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की। वहीं, गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम का कहना है कि पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही सच सामने आ जाएगा कि आखिर साध्वी की मौत की असली वजह क्या थे?

विधानसभा में मीडिया से चर्चा के दौरान हवामहल से बीजेपी विधायक बालमुकुंदाचार्य ने कहा कि कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा ने लोगों को सनातन धर्म से जोड़ने का काम किया। लोगों के मन में जो भी शंका है, उसका समाधान होना चाहिए और इसके लिए उच्च स्तरीय जांच जरूरी है।

विधायक बालमुकुंदाचार्य ने कहा कि प्रेम बाईसा की मौत का क्या कारण है, इसकी सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए। साथ ही जो लोग कथावाचक की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं, टीकाराम जूली ने कहा कि साध्वी प्रेम बाईसा की मौत से भक्त सदमे में हैं। मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन होना चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आए।

मंत्री जवाहर सिंह बेढम बोले- हर एंगल से जांच जारी

राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने साध्वी की मौत पर कहा कि साध्वी सनातन की प्रचारक थी। उनकी मौत को लेकर कई जानकारी सामने आई है। परिजन कर रहे हैं कि गलत इंजेक्शन लगने से मौत हुई। वहीं, अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि साध्वी को मृत अवस्था में लाया गया था। सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा चल रही है। लेकिन, पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस जांच के बाद पूरे मामले का खुलासा करेगी।

बाड़मेर
Sadhvi Prem Baisa

Published on:

30 Jan 2026 03:31 pm

