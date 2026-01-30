Jal Jeevan Mission: जल जीवन मिशन-2 से इस जिले को मिलेगा घर-घर पानी, 2027 तक पूरे होंगे सभी अधूरे काम

Drinking Water Project: जयपुर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने विधानसभा में कहा कि जल जीवन मिशन के तहत बाड़मेर जिले में लंबित कार्यों को जल जीवन मिशन-2 के माध्यम से तय समयसीमा में पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के कारण कई परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो सकीं, जिसके बाद केंद्र सरकार ने शेष कार्यों को गति देने के लिए मिशन-2 की शुरुआत की।