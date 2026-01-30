30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jal Jeevan Mission: जल जीवन मिशन-2 से इस जिले को मिलेगा घर-घर पानी, 2027 तक पूरे होंगे सभी अधूरे काम

नर्मदा नहर व लिफ्ट परियोजनाओं को रफ्तार, लाखों नए जल कनेक्शन होंगे जारी। 83 गांवों में टेंडर जारी, पेयजल योजनाओं की सख्त मॉनिटरिंग के साथ समयबद्ध क्रियान्वयन।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Jan 30, 2026

Jal Jeevan Mission

फाइल फोटो- पत्रिका

Drinking Water Project: जयपुर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने विधानसभा में कहा कि जल जीवन मिशन के तहत बाड़मेर जिले में लंबित कार्यों को जल जीवन मिशन-2 के माध्यम से तय समयसीमा में पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के कारण कई परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो सकीं, जिसके बाद केंद्र सरकार ने शेष कार्यों को गति देने के लिए मिशन-2 की शुरुआत की।

प्रश्नकाल के दौरान विधायक रविंद्र सिंह भाटी के पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए मंत्री ने बताया कि बाड़मेर जिले में अधूरे कार्यों के लिए निविदाएं जारी कर दी गई हैं। 83 गांवों में चल रहे कार्यों को दिसंबर 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि बाड़मेर लिफ्ट पेयजल परियोजना के पैकेज सीपी-03 के तहत गूंगा गांव का कार्य मार्च 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि जिले के सभी 1642 गांवों को घर-घर जल कनेक्शन देने के लिए 47 वृहद एवं लघु योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। कुल 3 लाख 76 हजार 583 कनेक्शनों की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से अब तक 50 हजार 529 कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं।

जायका वित्त पोषित नर्मदा नहर आधारित परियोजना से 822 गांवों में 2 लाख 38 हजार से अधिक कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके अलावा बाड़मेर लिफ्ट पेयजल परियोजना फेज-द्वितीय के तहत 346 गांवों में 62 हजार 200 कनेक्शन जारी किए जाएंगे। शेष पैकेजों की निविदा प्रक्रिया जारी है।

मंत्री ने कहा कि दूरस्थ ढाणियों, खेतों और एकल घरों तक भी तकनीकी व वित्तीय उपलब्धता के अनुसार जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी तथा कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए प्रशासनिक स्तर पर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Give Up Campaign: राजस्थान में अब खाद्य सुरक्षा योजना में कोई भी पात्र वंचित न रहेगा, गिव-अप अभियान बना राष्ट्रीय मॉडल
जयपुर
Rajasthan Food Security Scheme Give Up Campaign Banswara Ineligible Families Last Sate Strict Action Wheat Rate Rs 29 Per kg Recovery Done

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Jan 2026 04:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jal Jeevan Mission: जल जीवन मिशन-2 से इस जिले को मिलेगा घर-घर पानी, 2027 तक पूरे होंगे सभी अधूरे काम
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur: मस्जिदों के तेज लाउडस्पीकर पर बालमुकुंद आचार्य का बड़ा बयान, बोले- आवाज धीमी करो… वरना लोग शहर छोड़ देंगे

Balmukund Acharya
जयपुर

Education News: राजस्थान में जर्जर भवनों पर सरकार सख्त, अब तय होगी स्कूल भवनों की ‘एक्सपायरी डेट’

Education Minister Madan Dilawar
जयपुर

Sadhvi Death Case: साध्वी प्रेम बाईसा की मौत का मामला पहुंचा विधानसभा, उच्चस्तरीय जांच की उठी मांग, मंत्री जवाहर सिंह बोले…

Sadhvi Death Case
जयपुर

Silver price Hike Reason: क्या है चांदी के दामों में ‘सुनामी’ की असली वजह, जानिए कब तक रह सकती है तेजी

Gold silver price
जयपुर

राजस्थान में बनेंगे 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, सफर होगा आसान, इन 2 पर चल रहा है काम

Rajasthan Nine greenfield expressways will be built soon making travel easier work has already started on two of them
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.