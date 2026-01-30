साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के पीछे छूटे ये पांच सवाल, सबसे बड़ी गुत्थी अभी अनसुलझी, पुलिस ने जब्त की ‘महत्वपूर्ण’ वस्तु

Sadhvi Prem Baisa Death Mystery: राजस्थान की प्रसिद्ध साध्वी प्रेम बाईसा की अचानक हुई मौत ने न केवल उनके अनुयायियों को झकझोर दिया है, बल्कि कई ऐसे अनसुलझे सवाल छोड़ दिए हैं जो अब रहस्य बन चुके हैं। पुलिस ने साध्वी का मोबाइल जब्त कर लिया है, लेकिन पांच ऐसी कड़ियां हैं जो इस मौत को सामान्य मानने से रोक रही हैं। मोबाइल फोन से इस केस के अधिकतर राज खुलने की बात कही जा रही है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी अनसुलझी गुत्थी अभी यही है कि सुसाइड लैटर किसने पोस्ट किया था, हालांकि इसमें पिता का नाम सामने आ रहा है, लेकिन हर पहलू की जांच की जा रही है।