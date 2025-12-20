चूल्हा-चौका के बीच जलती रही सपने के चिंगारी, 5 बार असफलता के बाद आखिर गृहणी बन गई ‘जज’, जोधपुर की स्वाती ने रचा इतिहास

स्वाति जोशी की सफलता की कहानी उन लाखों गृहिणियों के लिए प्रेरणा है जो शादी के बाद अपने सपनों को दबा देती हैं। स्वाति ने 2015 में अपनी LLB पूरी की और 2016 से ही RJS बनने का सपना लेकर तैयारी में जुट गईं। 2018 में उनकी शादी जोधपुर में हुई। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ीं, गृहिणी का जीवन शुरू हुआ, लेकिन जज बनने का जुनून कम नहीं हुआ। स्वाति लगातार 5 बार असफल हुईं, जिनमें से 3 बार तो वे इंटरव्यू तक पहुँचकर बाहर हो गईं, लेकिन उन्होंने हार स्वीकार नहीं की।