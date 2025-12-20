चूल्हा-चौका के बीच जलती रही सपने के चिंगारी, 5 बार असफलता के बाद आखिर गृहणी बन गई ‘जज’, जोधपुर की स्वाती ने रचा इतिहास

RJS Swati Joshi
Swati Joshi Jodhpur RJS Success Story: राजस्थान न्यायिक सेवा (RJS Exam-2025) का परिणाम शुक्रवार देर शाम जारी कर दिया गया। इस बार के नतीजों में बेटियों ने एक बार फिर अपना परचम लहराया है। कुल 44 पदों के लिए जारी परिणाम में 28 महिलाओं ने सफलता हासिल कर साबित कर दिया कि कोई भी बाधा उनके हौसलों से बड़ी नहीं है। लेकिन इस पूरी लिस्ट में एक नाम ऐसा है जिसने संघर्ष की नई मिसाल पेश की है - जोधपुर की बहू स्वाति जोशी।
स्वाति जोशी की सफलता की कहानी उन लाखों गृहिणियों के लिए प्रेरणा है जो शादी के बाद अपने सपनों को दबा देती हैं। स्वाति ने 2015 में अपनी LLB पूरी की और 2016 से ही RJS बनने का सपना लेकर तैयारी में जुट गईं। 2018 में उनकी शादी जोधपुर में हुई। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ीं, गृहिणी का जीवन शुरू हुआ, लेकिन जज बनने का जुनून कम नहीं हुआ। स्वाति लगातार 5 बार असफल हुईं, जिनमें से 3 बार तो वे इंटरव्यू तक पहुँचकर बाहर हो गईं, लेकिन उन्होंने हार स्वीकार नहीं की।
अपने छठे प्रयास में स्वाति ने ईडब्ल्यूएस (EWS) कैटेगरी में 183 अंक हासिल कर प्रदेश भर में 14वीं रैंक प्राप्त की है। स्वाति अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षक पति और 5 साल की मासूम बेटी अन्वेशा को देती हैं। स्वाति बताती हैं कि उनकी नन्हीं बेटी तब भी उनका ध्यान रखती थी जब वे घंटों पढ़ाई में व्यस्त रहती थीं। उनकी मां और पति, दोनों ही शिक्षक हैं, जिन्होंने हर कदम पर उनका मनोबल बढ़ाया।
इस परीक्षा में टॉपर्स की लिस्ट पर नजर डालें तो नारी शक्ति का दबदबा साफ दिखाई देता है। टॉप 10 में से 9 स्थान महिलाओं ने ही झटके हैं। यूपी के प्रयागराज की मधुलिका यादव ने 205.5 अंकों के साथ पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर टॉप किया है। बाड़मेर में पली-बढ़ीं और जयपुर से उच्च शिक्षा प्राप्त स्वाति ने जोधपुर का मान बढ़ाया है।
