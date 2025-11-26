छत्तीसगढ़ की बीटेक इंजीनियर से लेह-पुलवामा की SSP तक, मिलें IPS नित्या से जो अब जोधपुर में DCP, जानें संघर्ष की कहानी

साल 2022 बैच के आईपीएस अधिकारी पंकज यादव से हाल ही में विवाह के बाद गृह मंत्रालय ने पीडी नित्या का कैडर AGMUT से राजस्थान में स्थानांतरित कर दिया। राजस्थान में यह उनकी पहली फील्ड पोस्टिंग है। जोधपुर में कार्यभार संभालते हुए आईपीएस नित्या ने कहा कि उनका पहला अनुभव जम्मू.कश्मीर में कार्य करने का रहा है, जो राजस्थान से काफी अलग है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पहली प्राथमिकता लोगों को बेहतर और प्रोफेशनल पुलिसिंग देना है, साथ ही ड्रग्स के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना उनकी मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। खाली चल रहे डीसीपी ईस्ट के पद पर नित्या की नियुक्ति से उम्मीद है कि जोधपुर में पुलिसिंग को एक नई दिशा मिलेगी। केमिकल इंजीनियर से एक कड़क आईपीएस अधिकारी तक का उनका सफर वाकई हर मायने में एक बड़ी प्रेरणा है।