Jodhpur: जोधपुर के ग्रामीणों को होगा बड़ा फायदा, टू-लेन रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को हरी झंडी, जाम से मिलेगी राहत

राजस्थान स्टेट हाईवे प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से दोनों परियोजनाओं के संबंध में जिला प्रशासन को पत्र भेजे गए हैं। ओवरब्रिज निर्माण पूर्ण होने के बाद संबंधित लेवल क्रॉसिंग को स्थायी रूप से बंद किया जाएगा। इस क्रम में जिला कलक्टर ने पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, उपखंड अधिकारी एवं नगर पालिका पीपाड़ सिटी से शीघ्र रिपोर्ट, आपत्ति अथवा अनापत्ति प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सके।