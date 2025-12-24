24 दिसंबर 2025,

जोधपुर

Jodhpur: जोधपुर के ग्रामीणों को होगा बड़ा फायदा, टू-लेन रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को हरी झंडी, जाम से मिलेगी राहत

क्षेत्र में सड़क यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए दो प्रमुख रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर टू-लेन ओवरब्रिज निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। राजस्थान स्टेट हाईवे प्राधिकरण ने इसके लिए जिला प्रशासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा है।

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Dec 24, 2025

Two-lane railway overbridge

एआई तस्वीर

पीपाड़ सिटी। उपखंड क्षेत्र में सड़क यातायात को सुरक्षित और सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। पीपाड़ सिटी क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर टू-लेन रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। राजस्थान स्टेट हाईवे प्राधिकरण ने इसके लिए जिला प्रशासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) मांगा है।

पहला प्रस्ताव दांतीवाड़–पीपाड़ सिटी-मेड़ता स्टेट हाईवे पर पीपाड़ सिटी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे किलोमीटर 9/9–10 पर स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 07 के स्थान पर टू-लेन ओवरब्रिज निर्माण से संबंधित है। दूसरा प्रस्ताव भावी-पीपाड़ सिटी-खींवसर स्टेट हाईवे पर रतकुड़िया गांव के पास साथीन रोड रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे किलोमीटर 563/356 पर स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 128 पर ओवरब्रिज निर्माण को लेकर है।

ओवरब्रिज निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी

उपखंड क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण और डबल ट्रैक कार्य के बाद ट्रेनों की आवाजाही बढ़ने से अधिकांश समय रेलवे फाटक बंद रहने लगे हैं। इससे वाहनों की लंबी कतारें, जाम की स्थिति और हादसों की आशंका बनी रहती है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार ने दोनों स्थानों पर ओवरब्रिज निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी दी है।

निर्माण के बाद लेवल क्रॉसिंग होंगी स्थायी रूप से बंद

राजस्थान स्टेट हाईवे प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से दोनों परियोजनाओं के संबंध में जिला प्रशासन को पत्र भेजे गए हैं। ओवरब्रिज निर्माण पूर्ण होने के बाद संबंधित लेवल क्रॉसिंग को स्थायी रूप से बंद किया जाएगा। इस क्रम में जिला कलक्टर ने पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, उपखंड अधिकारी एवं नगर पालिका पीपाड़ सिटी से शीघ्र रिपोर्ट, आपत्ति अथवा अनापत्ति प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सके।

ग्रामीणों और वाहन चालकों को होगा सीधा लाभ

दोनों ओवरब्रिज के निर्माण से पीपाड़ सिटी, रतकुड़िया, साथीन रोड सहित आसपास के गांवों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे फाटक पर बार-बार इंतजार, जाम और समय की बर्बादी से छुटकारा मिलेगा। वहीं दुर्घटनाओं की आशंका भी कम होगी।

इनका कहना है

क्षेत्र में दो स्थानों पर लेवल क्रॉसिंग बंद कर ओवरब्रिज निर्माण को लेकर स्टेट हाईवे प्राधिकरण ने एनओसी मांगी है। संबंधित विभागों से रिपोर्ट तलब कर शीघ्र भेजी जाएगी।

  • नेमाराम रॉयल, उपजिला कलेक्टर, पीपाड़ सिटी

