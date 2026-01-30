30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Gold-Silver Price Hike: कीमती धातुओं में ऐतिहासिक उछाल, 4 लाख पार पहुंची चांदी, जानें लेटेस्ट सोने-चांदी के भाव

बढ़ती कीमतों का असर केवल सर्राफा व्यापारियों और कारीगरों तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा क्षेत्र तक पहुंच चुका है, जहां विश्वविद्यालयों को भी गोल्ड मेडल बनाने में अधिक खर्च करना पड़ रहा है।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Akshita Deora

Jan 30, 2026

gold-silver price

Photo: Patrika

Gold-Silver Price Record Broken: अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और डॉलर की कमजोरी के असर से सोने-चांदी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। जोधपुर सर्राफा बाजार में चांदी 4 लाख रुपए किलो पार कर गई, वहीं सोना 1.86 लाख रुपए प्रति दस ग्राम तक पहुंच गया।

इस तेजी से जहां ज्वैलरी व्यापार ठप है और हजारों कारीगर प्रभावित हैं, वहीं इसका असर अब शिक्षा जगत तक दिखने लगा है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय को इस बार दीक्षांत समारोह के गोल्ड मेडल तैयार करवाने में पिछले साल की तुलना में करीब 3 लाख रुपए अधिक खर्च उठाना पड़ रहा है। महंगी धातुओं की मार अब घरों से लेकर विश्वविद्यालय तक महसूस की जा रही है।

अन्तरराष्ट्रीय हालात, डॉलर की कमजोरी सोने-चांदी के भावों पर असर डाल रही है। जोधपुर सर्राफा बाजार में सोने व चांदी के भाव नए शिखर को छू गए। चांदी ऐतिहासिक स्तर को पार करते 4 लाख रुपए प्रतिकिलो से भी ज्यादा हो गई है।

गुरुवार को जोधपुर सर्राफा बाजार में चांदी के भाव 402000 रुपए प्रतिकिलो रहे। चांदी में केवल गुरुवार के दिन 28700 रुपए की तेजी देख गई। जबकि सोने के भाव 186000 रुपए प्रति दस ग्राम हो गए, जो भी अपने नए शिखर पर पहुंचा। सोने-चांदी में आई इस तूफानी तेजी ने शादी-विवाह वाले घरों में लोगों के होश उड़ा दिए है।

आसमान पर जा रही कीमतें

वर्तमान में चांदी के भाव ही नही, बल्कि सोने की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। पीली धातु की चमक इतनी तेज हो गई है कि, लोगों को एक ग्राम सोना खरीदने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। गुरुवार को सोने के भावों में प्रति दस ग्राम 15700 रुपए की तेजी दर्ज की गई, इससे सोना 186000 रुपए पहुंच गया।

व्यापार ठप, कारीगरों में निराशा

दोनों कीमती धातुओं के भावों में तेजी की सुनामी आ गई है। इससे व्यापार ठप हो गया है और कारीगर खाली बैठे हैं। अनिश्चितता के माहौल में छोटे-बड़े व्यापारी हताश हैं। जो पुराने भाव में ऑर्डर लिए हैं, उन ज्वैलर्स को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

गिरावट की उम्मीद कम

सर्राफा व्यवसायियों व ज्वैलर्स का कहना है कि सोने-चांदी में इस तरह की तेजी अब देखने को मिली है। ऐेसे में सोने- चांदी में बड़ी गिरावट आने की उम्मीद कम लग रही है।

फैक्ट फाइल

  • 8-10 ब्रांडेड शोरूम
  • 60-70 बड़े ज्वैलर्स/बडी दुकानें
  • 400-500 छोटे रिटेलर्स/दुकानें (इनमें कुछ घरों में भी काम करते हैं)
  • 3000-4000 कारीगर/मैन्यूफैक्चरर्स
  • 25-30 मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां

सोने-चांदी के इतिहास में यह सुनामी है, जो दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। ऐसे अनिश्चित माहौल में छोटे-बड़े कारीगर प्रभावित हो रहे है, उनको नुकसान हो रहा है।
-कमल सराफ, सर्राफा व्यवसायी

ये भी पढ़ें

Silver Price Hike: चांदी के दामों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, एक दिन में 21,000 रुपए प्रति किलो का उछाल
बीकानेर
Silver Price Hike

संबंधित खबरें

Leh violence, Sonam Wangchuk, Sonam Wangchuk in Jodhpur Central Jail, Jodhpur News, Rajasthan News, Sonam Wangchuk unwell, Supreme Court, लेह में हिंसा, सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक इन जोधपुर सेंट्रल जेल, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज, सोनम वांगचुक की तबीयत खराब, सुप्रीम कोर्ट

Sonam Wangchuk: जोधपुर सेंट्रल जेल से सोनम वांगचुक को लेकर आई बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला

Vande Bharat Superfast Train, Vande Bharat Superfast Train Timing, Sabarmati-Jodhpur Vande Bharat Superfast Train, Sabarmati-Jodhpur Vande Bharat Superfast Train Timing, Sabarmati-Jodhpur Vande Bharat Superfast Train Timing News, Jodhpur News, वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेन, वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेन टाइमिंग, साबरमती-जोधपुर वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेन, साबरमती-जोधपुर वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेन टाइमिंग, साबरमती-जोधपुर वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेन टाइमिंग न्यूज, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

Vande Bharat Superfast: 1 फरवरी से बदल जाएगा साबरमती-जोधपुर वंदे भारत सुपरफास्ट का समय, यहां जानें नई टाइमिंग

Sadhvi Prem Baisa, death of Sadhvi Prem Baisa, murder of Sadhvi Prem Baisa, suspicious death of Sadhvi Prem Baisa, Sadhvi Prem Baisa death latest news, Sadhvi Prem Baisa death update news, Sadhvi Prem Baisa breaking news, Sadhvi Prem Baisa today news, साध्वी प्रेम बाईसा, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, साध्वी प्रेम बाईसा का मर्डर, साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत, साध्वी प्रेम बाईसा मौत लेटेस्ट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा मौत अपडेट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा ब्रेक्रिंग न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा टुडे न्यूज

Sadhvi Prem Baisa: दूसरे दिन भी रहस्य बनी रही साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, पिता ने लगाए सनसनीखेज आरोप, कम्पाउंडर से पूछताछ

ACB, ACB action, ACB action in Jodhpur, Village Development Officer arrested, VDO arrested in Jodhpur, VDO arrested while taking bribe, Jodhpur news, Jodhpur crime news, एसीबी, एसीबी एक्शन, एसीबी एक्शन इन जोधपुर, ग्राम विकास अधिकारी गिरफ्तार, जोधपुर में वीडीओ गिरफ्तार, रिश्वत लेते वीडीओ गिरफ्तार, जोधपुर न्यूज, जोधपुर क्राइम न्यूज

ACB Action: कमीशन मांगना पड़ा महंगा, एसीबी के हत्थे चढ़ा VDO, 15 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

Sadhvi Prem Baisa, death of Sadhvi Prem Baisa, suspicious death of Sadhvi Prem Baisa, Sadhvi Prem Baisa death news, Sadhvi Prem Baisa death latest news, Sadhvi Prem Baisa death update news, Sadhvi Prem Baisa last message, Jodhpur news, Rajasthan news, साध्वी प्रेम बाईसा, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत, साध्वी प्रेम बाईसा मौत न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत लेटेस्ट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत अपडेट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा लास्ट मैसेज, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

Sadhvi Prem Baisa: साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत पर सोशल मीडिया में उबाल, हजारों यूजर्स ने उठाए सवाल, यहां देखें

Silver Price Hike

Silver Price Hike: ‘चांदी रखने वालों की हुई चांदी’, सर्राफा बाजार में आया भूचाल, जानें और कितने बढ़ेंगे भाव?

Garlic Export

Garlic Export: राजस्थान में यहां किसानों ने रचा इतिहास, 28 मीट्रिक टन लहसुन किया दुबई निर्यात

अन्तरराष्ट्रीय हालात ने सर्राफा व्यवसाय को चौपट कर दिया है। व्यापारियों के पास काम है, लेकिन रोज बढ़ रहे भावों के कारण घाटा सहन कर काम करना पड़ रहा है।
-नवीन सोनी, प्रदेशाध्यक्ष, इंडिया बुलियन एण्ड ज्वैलर्स एसोसिएशन

ये भी पढ़ें

Silver Price Hike: ‘चांदी रखने वालों की हुई चांदी’, सर्राफा बाजार में आया भूचाल, जानें और कितने बढ़ेंगे भाव?
जयपुर
Silver Price Hike

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Jan 2026 07:24 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Gold-Silver Price Hike: कीमती धातुओं में ऐतिहासिक उछाल, 4 लाख पार पहुंची चांदी, जानें लेटेस्ट सोने-चांदी के भाव
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sonam Wangchuk: जोधपुर सेंट्रल जेल से सोनम वांगचुक को लेकर आई बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला

Leh violence, Sonam Wangchuk, Sonam Wangchuk in Jodhpur Central Jail, Jodhpur News, Rajasthan News, Sonam Wangchuk unwell, Supreme Court, लेह में हिंसा, सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक इन जोधपुर सेंट्रल जेल, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज, सोनम वांगचुक की तबीयत खराब, सुप्रीम कोर्ट
जोधपुर

Vande Bharat Superfast: 1 फरवरी से बदल जाएगा साबरमती-जोधपुर वंदे भारत सुपरफास्ट का समय, यहां जानें नई टाइमिंग

Vande Bharat Superfast Train, Vande Bharat Superfast Train Timing, Sabarmati-Jodhpur Vande Bharat Superfast Train, Sabarmati-Jodhpur Vande Bharat Superfast Train Timing, Sabarmati-Jodhpur Vande Bharat Superfast Train Timing News, Jodhpur News, वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेन, वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेन टाइमिंग, साबरमती-जोधपुर वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेन, साबरमती-जोधपुर वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेन टाइमिंग, साबरमती-जोधपुर वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेन टाइमिंग न्यूज, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

Sadhvi Prem Baisa: दूसरे दिन भी रहस्य बनी रही साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, पिता ने लगाए सनसनीखेज आरोप, कम्पाउंडर से पूछताछ

Sadhvi Prem Baisa, death of Sadhvi Prem Baisa, murder of Sadhvi Prem Baisa, suspicious death of Sadhvi Prem Baisa, Sadhvi Prem Baisa death latest news, Sadhvi Prem Baisa death update news, Sadhvi Prem Baisa breaking news, Sadhvi Prem Baisa today news, साध्वी प्रेम बाईसा, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, साध्वी प्रेम बाईसा का मर्डर, साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत, साध्वी प्रेम बाईसा मौत लेटेस्ट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा मौत अपडेट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा ब्रेक्रिंग न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा टुडे न्यूज
जोधपुर

ACB Action: कमीशन मांगना पड़ा महंगा, एसीबी के हत्थे चढ़ा VDO, 15 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

ACB, ACB action, ACB action in Jodhpur, Village Development Officer arrested, VDO arrested in Jodhpur, VDO arrested while taking bribe, Jodhpur news, Jodhpur crime news, एसीबी, एसीबी एक्शन, एसीबी एक्शन इन जोधपुर, ग्राम विकास अधिकारी गिरफ्तार, जोधपुर में वीडीओ गिरफ्तार, रिश्वत लेते वीडीओ गिरफ्तार, जोधपुर न्यूज, जोधपुर क्राइम न्यूज
जोधपुर

Sadhvi Prem Baisa: साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत पर सोशल मीडिया में उबाल, हजारों यूजर्स ने उठाए सवाल, यहां देखें

Sadhvi Prem Baisa, death of Sadhvi Prem Baisa, suspicious death of Sadhvi Prem Baisa, Sadhvi Prem Baisa death news, Sadhvi Prem Baisa death latest news, Sadhvi Prem Baisa death update news, Sadhvi Prem Baisa last message, Jodhpur news, Rajasthan news, साध्वी प्रेम बाईसा, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत, साध्वी प्रेम बाईसा मौत न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत लेटेस्ट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत अपडेट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा लास्ट मैसेज, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.