Gold-Silver Price Hike: कीमती धातुओं में ऐतिहासिक उछाल, 4 लाख पार पहुंची चांदी, जानें लेटेस्ट सोने-चांदी के भाव

इस तेजी से जहां ज्वैलरी व्यापार ठप है और हजारों कारीगर प्रभावित हैं, वहीं इसका असर अब शिक्षा जगत तक दिखने लगा है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय को इस बार दीक्षांत समारोह के गोल्ड मेडल तैयार करवाने में पिछले साल की तुलना में करीब 3 लाख रुपए अधिक खर्च उठाना पड़ रहा है। महंगी धातुओं की मार अब घरों से लेकर विश्वविद्यालय तक महसूस की जा रही है।