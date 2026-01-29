Silver Price Hike: ‘चांदी रखने वालों की हुई चांदी’, सर्राफा बाजार में आया भूचाल, जानें और कितने बढ़ेंगे भाव?

वैश्विक वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा उछाल थमने वाला नहीं है। ‘रिच डैड पुअर डैड’ के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी और एलबीएमए (लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन) के ताजा सर्वे में संकेत दिए गए हैं कि साल के अंत तक चांदी 5 लाख से 6 लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंच सकती है। जयपुर सर्राफ समिति बड़ी चौपड़ के मंत्री अश्विनी तिवारी बताते हैं कि चार दशक के कारोबार में उन्होंने कभी नहीं देखा कि चांदी इतनी तेजी से 50 डॉलर से सीधे 100 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच जाए। यह उछाल असाधारण ही नहीं, बल्कि चौंकाने वाला है।