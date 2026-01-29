Silver Price Hike: चांदी के दामों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, एक दिन में 21,000 रुपए प्रति किलो का उछाल

Silver Photo: Patrika
Record Broken Silver Price: चांदी के दामों में बुधवार को जबरदस्त उछाल देखने को मिला। एक ही दिन में चांदी की कीमत 21 हजार रुपए प्रति किलो बढ़ते हुए पौने चार लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई।
इस अप्रत्याशित तेजी से सर्राफा बाजार में हलचल मच गई है। सर्राफा व्यापारियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती, डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी और औद्योगिक मांग बढ़ने के कारण चांदी की कीमतों में यह तेज उछाल आया है।
बीकानेर के सर्राफा बाजार में मंगलवार को जहां चांदी लगभग 3 लाख 55 हजार रुपए प्रति किलो के आसपास कारोबार कर रही थी, वहीं बुधवार को इसके भाव सीधे बढ़कर करीब 3 लाख 76 हजार रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए।
व्यापारियों का कहना है कि हाल के दिनों में सोने के साथ-साथ चांदी में भी निवेश की प्रवृत्ति बढ़ी है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और महंगाई के दबाव के चलते लोग सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं।
चांदी को न केवल आभूषण बल्कि औद्योगिक धातु के रूप में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसकी मांग लगातार बनी हुई है। सर्राफा कारोबारी रेवंतराम जाखड़ के अनुसार तेजी से बाजार में खरीदारी प्रभावित हुई है। आम ग्राहक फिलहाल ऊंचे दामों के कारण खरीदारी से दूरी बनाए हुए हैं।
शादी-विवाह के सीजन को देखते हुए आभूषण निर्माताओं पर भी लागत का दबाव बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यही रुझान बना रहा तो आने वाले दिनों में चांदी के दामों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
चांदी के दामों में एक दिन में आई 21 हजार रुपए प्रति किलो की यह बढ़ोतरी बीकानेर ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के सर्राफा बाजार के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में यह तेजी कायम रहती है या बाजार कुछ राहत देता है।
बीकानेर
राजस्थान न्यूज़
