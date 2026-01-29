Silver Price Hike: चांदी के दामों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, एक दिन में 21,000 रुपए प्रति किलो का उछाल

चांदी के दामों में एक दिन में आई 21 हजार रुपए प्रति किलो की यह बढ़ोतरी बीकानेर ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के सर्राफा बाजार के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में यह तेजी कायम रहती है या बाजार कुछ राहत देता है।