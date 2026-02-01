खेजड़ी बचाओ आंदोलन : आमरण अनशन पर बैठे 10 से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ी

अनशन के दौरान किडनी रोगी सुभाष डाबला की तबीयत बिगड़ने पर प्रशासन सक्रिय हुआ। एडीएम सिटी रमेश देव और अन्य अधिकारियों ने आंदोलनकारियों से वार्ता कर बिश्नोई धर्मशाला में अस्थायी मेडिकल कैंप स्थापित करवाया। 17 अनशनकारियों की जांच की गई, जिनमें चार की हालत गंभीर पाई गई और उन्हें पीबीएम अस्पताल भेजा गया। इनमें संत लालदास महाराज, मांगीलाल और संत रामेश्वर दास शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार मौके पर मौजूद है।