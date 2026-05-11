Bikaner News: 58 लाख की स्मैक के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार, 2 लग्जरी गाड़ियां जब्त, बॉर्डर पर अलर्ट

बीकानेर। जिले में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। नोखा और पांचू थाना पुलिस ने ‘ऑपरेशन नीलकंठ’ के तहत स्मैक तस्करों के नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई करते हुए हाल ही में करोड़ों के नशे का कारोबार उजागर किया है, वहीं दूसरी ओर भारत-पाक सीमा से जुड़े इलाकों में बढ़ती हेरोइन और हथियार तस्करी को देखते हुए पुलिस और बीएसएफ भी अलर्ट मोड पर आ गए हैं।