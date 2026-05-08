बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटी बनी आग का गोला, चालक कूदकर भागा, चौराहे पर मची अफरा-तफरी

भीषण गर्मी के इस मौसम में इलेक्ट्रिक स्कूटर का उपयोग करते समय सावधानी बरतना बेहद अनिवार्य है। ईवी मालिकों को चाहिए कि वे अपने वाहन को सीधी और तेज धूप में खड़ा करने के बजाय हमेशा किसी छायादार स्थान पर ही पार्क करें, ताकि बैटरी का तापमान सुरक्षित स्तर पर बना रहे। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि लंबी दूरी तय करने के तुरंत बाद स्कूटी को चार्जिंग पर नहीं लगाना चाहिए। बैटरी को कम से कम आधे घंटे तक ठंडा होने देना चाहिए और उसके बाद ही प्लग-इन करना सुरक्षित रहता है। इसके अलावा वाहन के बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को हमेशा अपडेट रखें और किसी भी स्थानीय मैकेनिक से बैटरी पैक या वायरिंग के साथ छेड़छाड़ न करवाएं।