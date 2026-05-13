बीकानेर शहर बनेगा स्मार्ट हेरिटेज हब, स्मार्ट रोड से लेकर वाई-फाई पोल तक होंगे विकसित

नगर निगम के अधीक्षण अभियंता चिराग गोयल के अनुसार डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिए संयुक्त दल ने परकोटा दीवार में लगे पांचों गेट, फूलनाग बगेची, मरुनायक चौक, रतन बिहारी पार्क परिसर, हर्षोल्लाव तालाब, संसोलाव तालाब, बीकाजी टेकरी, रामपुरिया हवेली, हेरिटेज रूट, करणी सिंह स्टेडियम सहित विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया और आवश्यक रिपोर्ट तैयार की। वहीं लाइट हाऊस रूट जूनागढ़ से आईटीआई वाया पंचशती सर्कल मार्ग पर भी टीम पहुंची। टीम में जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के एक्सईएन अमित गर्ग सहित पीडीकोर के सदस्य तथा निगम जेईएन सुरेंद्र कुमार चौधरी साथ रहे।