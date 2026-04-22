कृषि व्यवसायी की अनोखी पहल: “बीकानेर में 38 बीघा का ‘हरित स्वस्तिक’… आस्था, आर्किटेक्चर और पर्यावरण का संगम

साल 2010 में बीकानेर के व्यवसायी ललित कुमार नाहटा के मन में विचार आया कि जिस धरती ने उन्हें समृद्ध किया, उसे कुछ स्थायी रूप में सम्मान दिया जाए। इसी सोच से जयपुर रोड स्थित ‘हरखमणि एस्टेट’ की भूमि पर स्वस्तिक के निर्माण की परिकल्पना जन्मी। दिल्ली के आर्किटेक्ट सुधीर गुप्ता ने इसकी डिजाइन तैयार की, जबकि जयपुर की सर्वे टीम ने जमीन का मापन किया। वर्ष 2011 में इसे पूरी सटीकता के साथ 90 डिग्री कोणों में उकेरा गया। खास बात यह रही कि भूमि का चयन भी वास्तु के अनुरूप किया गया।दक्षिण-पश्चिम ऊंचा और उत्तर-पूर्व नीचा।