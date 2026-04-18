Rajasthan Bulldozer Action: राजस्थान में हिस्ट्रीशीटर के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, कई और बदमाश रडार पर

मोहल्लेवासियों की लगातार शिकायतों के बाद प्रशासन ने कार्रवाई का निर्णय लिया। लोगों का कहना था कि अतिक्रमण के कारण रास्ता संकरा हो गया था और आवागमन में भारी परेशानी हो रही थी। पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा का कहना है कि अभी कई और ​​बदमाशों पर जल्द ही बड़ा एक्शन लिया जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अतिक्रमण करने वाले बदमाशों में खलबली मची हुई है।