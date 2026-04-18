18 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

Rajasthan Bulldozer Action: राजस्थान में हिस्ट्रीशीटर के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, कई और बदमाश रडार पर

Bikaner Bulldozer Action: राजस्थान के बीकानेर में कानून व्यवस्था और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए एक हिस्ट्रीशीटर के घर के आगे बने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया।

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Anil Prajapat

Apr 18, 2026

History-sheeter Sitaram Jat

हिस्ट्रीशीटर के घर के आगे बने अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। फोटो: पत्रिका

बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर में कानून व्यवस्था और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए एक हिस्ट्रीशीटर के घर के आगे बने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया। मुक्ताप्रसाद थाना क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई से न सिर्फ रास्ता खुला, बल्कि क्षेत्रवासियों को लंबे समय बाद राहत मिली।

मोहल्लेवासियों की लगातार शिकायतों के बाद प्रशासन ने कार्रवाई का निर्णय लिया। लोगों का कहना था कि अतिक्रमण के कारण रास्ता संकरा हो गया था और आवागमन में भारी परेशानी हो रही थी। पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा का कहना है कि अभी कई और ​​बदमाशों पर जल्द ही बड़ा एक्शन लिया जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अतिक्रमण करने वाले बदमाशों में खलबली मची हुई है।

प्रशासन का सख्त संदेश

प्रशासन ने इस कार्रवाई के जरिए स्पष्ट संदेश दिया है कि अपराध और अवैध कब्जे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि भविष्य में भी ऐसे अपराधियों के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

भारी पुलिस जाब्ते के बीच कार्रवाई

मुक्ताप्रसाद नगर थानाधिकारी विजेंद्र सिला के अनुसार, जिला प्रशासन से सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया गया। इसके बाद सीओ सिटी अनुज डाल के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया।

ये अधिकारी मौके पर रहे मौजूद

इस कार्रवाई के दौरान सीओ सिटी अनुज डाल, थानाधिकारी बिजेंद्र शीला सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। वहीं, बीडीए के तहसीलदार महेंद्र सिंह रत्नु मौके पर मौजूद रहकर पूरी कार्रवाई की निगरानी करते रहे।

गंभीर मामले दर्ज हैं हिस्ट्रीशीटर पर

पुलिस के अनुसार, हिस्ट्रीशीटर सीताराम पुत्र रामकिशन के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट सहित करीब 10 गंभीर मामले दर्ज हैं। एक मामले में उसे धारा 302 के तहत सजा भी हो चुकी है, जबकि अन्य मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं।

कई और चिन्हित हैं, जल्द कार्रवाई

बदमाशों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन मिलकर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। हिस्ट्रीशीटर सीताराम के घर के आगे किए गए अतिक्रमण को हटवाया है। कई और बदमाश चिन्हित हैं, जिनके खिलाफ भी कार्रवाई जल्द होगी।
-मृदुल कच्छावा, पुलिस अधीक्षक

ये भी पढ़ें

राजस्थान में बनेगा 208KM लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, कोटपूतली से किशनगढ़ पहुंचने में लगेंगे महज 2 घंटे
जयपुर
Rajasthan New Expressway

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Apr 2026 10:01 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Rajasthan Bulldozer Action: राजस्थान में हिस्ट्रीशीटर के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, कई और बदमाश रडार पर

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: चाइनीज मांझे से गला कटने से 8 साल के बच्चे की मौत, परिवार में शादी की खुशियां मातम में बदली

Virat Death Case
बीकानेर

Bikaner Accident: पिता के साथ ही थम गईं बेटे की सांसें, ड्रेस-किताब खरीदकर लौटते वक्त तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने मारी टक्कर

Car-Bike Collision
बीकानेर

Rajasthan : राजस्थान शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, कक्षा 9वीं से 12वीं तक की 4 पुस्तकों को पढ़ने और पढ़ाने पर लगाया बैन

Rajasthan Education Department Big order classes 9th to 12th Four books deleted reading and teaching Ban
बीकानेर

Rajasthan Teacher Vacancy: राजस्थान में 9,582 शिक्षक पदों पर जल्द होगी भर्ती, थर्ड ग्रेड टीचर के पद भी शामिल

बीकानेर

Train News Rajasthan: रोज चलने वाली यह ट्रेन अब हफ्ते में केवल 3 दिन ही चल रही, कनेक्टिविटी पर ब्रेक

train news
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.