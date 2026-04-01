सरकारी नौकरी का बड़ा मौका: राजस्थान में 9,582 पदों पर जल्द होगी भर्ती, वित्त विभाग से मिली मंजूरी

बीकानेर। राजस्थान के शिक्षा विभाग में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की दिशा में बड़ी पहल हुई है। वित्त विभाग ने विभिन्न संवर्गों में कुल 9 हजार 582 पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दे दी है। अब इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्ताव भेजे जाने के बाद वित्त विभाग के संयुक्त शासन सचिव (व्यय-1) देवेंद्र अरोड़ा ने इन भर्तियों को स्वीकृति प्रदान की है।